Telefonla konuşabilmek için cambazlık yapıyorlar Baz istasyonu olmayan mahallede köylüler dam üstlerinde adeta cambazlık yapıyor. Köylüler soğuk havada cami minaresi, ağaç, çatı ve otomobil gibi yüksek neresi varsa çıkarak şebekenin çekmesini bekliyor.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı kırsal Karakılınçlı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, telefonla görüşebilmek için yüksek noktalara çıkmak zorunda kalıyor. HABERİN DEVAMI

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