Telefonla konuşabilmek için cambazlık yapıyorlar

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı kırsal Karakılınçlı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, telefonla görüşebilmek için yüksek noktalara çıkmak zorunda kalıyor.
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Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı kırsal Karakılınçlı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, telefonla görüşebilmek için yüksek noktalara çıkmak zorunda kalıyor.
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