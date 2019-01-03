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  • Son Güncelleme: 03.01.2019 16:31

Telefonla konuşabilmek için cambazlık yapıyorlar

Baz istasyonu olmayan mahallede köylüler dam üstlerinde adeta cambazlık yapıyor. Köylüler soğuk havada cami minaresi, ağaç, çatı ve otomobil gibi yüksek neresi varsa çıkarak şebekenin çekmesini bekliyor.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı kırsal Karakılınçlı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, telefonla görüşebilmek için yüksek noktalara çıkmak zorunda kalıyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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