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  • Son Güncelleme: 04.01.2019 02:08

Bakan Albayrak'tan 'a ziyaret

Hazine ve Maliye Bakanı , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'ı ziyaret ettiğini duyurdu. Albayrak paylaşımında "Tüm proje ve stratejilerinin bir Yeşilay gönüllüsü olarak destekçisi olacağız" dedi.

Bakan Albayrak'tan Yeşilay'a ziyaret

Bakan Albayrak ziyareti için, "1920 yılından bu yana başta sigara, alkol ve madde bağımlılığı olmak üzere tüm bağımlılıklara karşı toplumumuzun koruma kalkanı olan, uluslarası düzeyde öncü kuruluşumuz Yeşilay'ı ziyaret ettik. Tüm proje ve stratejilerinin bir Yeşilay gönüllüsü olarak destekçisi olacağız" ifadelerini kullandı.



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