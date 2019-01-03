Bakan Albayrak'tan Yeşilay'a ziyaret

Bakan Albayrak Yeşilay ziyareti için, "1920 yılından bu yana başta sigara, alkol ve madde bağımlılığı olmak üzere tüm bağımlılıklara karşı toplumumuzun koruma kalkanı olan, uluslarası düzeyde öncü kuruluşumuz Yeşilay'ı ziyaret ettik. Tüm proje ve stratejilerinin bir Yeşilay gönüllüsü olarak destekçisi olacağız" ifadelerini kullandı.
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