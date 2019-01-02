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  • Son Güncelleme: 02.01.2019 18:47

: İl Başkanı görevden alındı

Sözcüsü Ömer Çelik, ' İl Başkanımız , ’nın prensiplerine uygun olmayan açıklamaları sebebiyle açığa alınmıştır. Bunun üzerine il başkanımız istifasını ’e sunmuştur. Boşalan başkanlığı için görevlendirilmiştir.' dedi.

AK Parti Samsun İl Başkanı görevden alındı
Gelen haberine göre Sözcüsü Ömer Çelik, 'Samsun İl Başkanımız Hakan Karaduman, Cumhur İttifakı'nın prensiplerine uygun olmayan açıklamaları sebebiyle açığa alınmıştır. Bunun üzerine il başkanımız istifasını Genel Merkez'e sunmuştur. Boşalan Samsun il başkanlığı için Ersan Aksu görevlendirilmiştir.' dedi.
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