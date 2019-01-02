MHP'de Samsun İl Başkanı Taner Tekin, Cumhur İttifakı ruhuna aykırı faaliyetlerinden dolayı görevden alındı, Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın ise Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine karar verildi.



MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yaptığı açıklamada, "Cumhur İttifakı ruhuna aykırı faaliyetlerinden dolayı Milliyetçi Hareket Partisi Samsun İl Başkanı görevden alınmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın da Merkez Disiplin Kurulu'na sevki hususunda gerekli çalışmalar başlatılmıştır." ifadelerine yer verdi.





MHP'Lİ ERHAN USTA HANGİ AÇIKLAMADA BULUNMUŞTU?



Milliyetçi Hareket Partisi Samsun Milletvekili Erhan Usta, ''İttifak olmazsa olmazımız değil'' ifadesini kullanmıştı.



Usta, MHP olarak Samsun'da 7 belediye istediklerini ancak AK Parti'nin 2 belediye verdiğini söylemişti.

Öte yandan MHP yönetiminin ise bir belediye fazla olsun düşüncesinde olmadıkları belirtiliyor.



ERHAN USTA KİMDİR?



Erhan Usta, 17 Temmuz 1966'da Samsun Havza'da doğdu.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümün'den mezun oldu.

ABD Northeastern Üniversitesi'nde İktisat Politikası ve Planlama dalında bölüm birincisi olarak master derecesi aldı. Celal Bayar Üniversitesi İktisat Anabilim Dalı'nda doktora çalışması devam etmektedir.

Devlet Planlama Teşkilatı (Kalkınma Bakanlığı)'nda Uzman Yardımcısı, Uzman, Daire Başkanı, Genel Müdür, Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı. İstanbul Finans Merkezi Koordinatör Yardımcılığı'nın yanı sıra 10 yıl süreyle İç Denetim Koordinasyon Kurulu Üyeliği, kamu şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri; görevi gereği finans, vergi, muhasebe, sağlık, ilaç gibi alanlarda birçok kurul, komisyon ve konseyde başkan ve üye olarak çalıştı. Son 10 yılda, kalkınma planı, orta vadeli programlar ve makro ekonomik politika hazırlıklarının teknik koordinasyonunu yürüttü.

Erhan Usta, çok iyi düzeyde İngilizce bilmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.