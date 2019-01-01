Taksim'de dün gece yılbaşı kutlamalarında yine bilindik görüntüler yaşandı. İstiklal Caddesi'nde yürüyen 2 genç kıza yaklaşan tacizciler son anda güven timleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.
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Taksim'de dün gece yılbaşı kutlamalarında yine bilindik görüntüler yaşandı. İstiklal Caddesi'nde yürüyen 2 genç kıza yaklaşan tacizciler son anda güven timleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.
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