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  • Son Güncelleme: 01.01.2019 17:48

'de taciz girişimi! Güven timleri araya girdi

'de önceki gece yılbaşı eğlenceleri nedeniyle yoğunluk vardı. Yaşanan yoğunluk nedeniyle güvenlik önlemleri de hat safhadaydı.'nde yürüyen 2 genç kıza yaklaşan tacizciler son anda güven timleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Taksim'de dün gece yılbaşı kutlamalarında yine bilindik görüntüler yaşandı. İstiklal Caddesi'nde yürüyen 2 genç kıza yaklaşan tacizciler son anda güven timleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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