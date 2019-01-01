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  • 01.01.2019 15:22

Büyükşehir Belediye Başkan adayı 'den önemli açıklamalar

tarafından 31 Mart 2019 inde Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen önemli açıklamalarda bulundu. Özhaseki seçim çalışmaları kapsamında, "Ankara'da çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız." dedi.

AK Parti Ankara adayı Özhaseki'den önemli açıklamalar

'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen de otobüs üstünde yaptığı konuşmada, "Ankara'da hep birlikte, gece gündüz demeden sizlerle çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız." dedi.

Ulaşmadık bir tek kişi kalmayacağını dile getiren Özhaseki, "İnşallah Büyükşehir Belediye başkanı olduktan sonra 'ben' değil, 'biz' kültürüyle Ankara'yı yöneteceğiz, güzel hizmetler yapacağız." diye konuştu.

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