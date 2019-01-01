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  • 01.01.2019 23:04

'lilerden aday tepkisi

31 Mart leri için anlaşan - ortaklığında ittifak çatlağı büyüyor. 'nin Körfez ilçesinde, adayın İYİ Parti'den olacağı yönündeki duyumlara tepki gösteren CHP'liler, parti binasında oturma eylemi başlattı.


CHP Körfez İlçe Gençlik ve Kadın Kolları, belediye başkan aday adayları ile ilçe yöneticilerinin de destek verdiği oturma eyleminde CHP'liler, saz eşliğinde türküler söyledi.

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