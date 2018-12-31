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  • 31.12.2018 14:18
  • Son Güncelleme: 31.12.2018 14:40

'de dehşet! Kaza yaptırdığı kadını sürükleyerek...

Korkunç haber 'den geldi. Aracıyla kovaladığı bir kadının kaza yapmasına neden olan öfkeli adam, kazanın ardından kadını sürükleyerek götürmek isteyince olaya çevredeki vatandaşlar müdahale etti.



İstanbul Şişli'de bir sürücü, aracıyla kovaladığı kadının otomobiline çarparak kaza yapmasına neden oldu. Kazanın ardından öfkeli adamın sürükleyerek götürmeye çalıştığı kadın, çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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