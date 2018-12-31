AK Parti'nin İzmir adayları, gelecek cumartesi günü Halkapınar Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek törenle açıklanacak.

Adayları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor. Erdoğan'ın bir gün içerisinde hem Denizli hem de İzmir'de aday tanıtım toplantılarına katılması planlanıyor. Ancak ilk programın hangi ilde yapılacağı henüz netleşmedi. Erdoğan'ın, Denizli'de tüm Ege Bölgesi adaylarını açıklaması bekleniyor.

İzmir'de ise yalnızca 30 ilçenin belediye başkalarının açıklanması planlanıyor.

BİNALİ YILDIRIM DA KATILACAK

Erdoğan'ın İzmir programına AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen TBMM Başkanı, İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da katılacak.

MHP'NİN ADAYLARI DA AÇIKLANABİLİR

31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlere, 24 Haziran genel seçimlerinde olduğu gibi 'Cumhur İttifakı' çatısı altında girme kararı alan MHP ve AK Parti'nin, İzmir'de nasıl bir yol izleyeceği henüz açıklanmadı.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'in, hafta ortasında Ankara'ya gitmesi bekleniyor. Parti kulislerine göre, MHP Genel Merkezi tarafından, en geç 4 Ocak Cuma gününe kadar, aday listesine son şekli verilecek. AK Parti'nin İzmir'de yapacağı aday tanıtım toplantısında, MHP'nin adaylarının da açılanabileceği ileri sürüldü.

MHP İzmir'de yalnızca Aliağa'nın mevcut Belediye Başkanı Serkan Acar'ı, yeniden aday göstermişti. Yapılan ittifakın ardından, hangi ilçelerde aday çıkaracağı henüz netleşmeyen MHP'nin, Narlıdere'de Süleyman Kocabıyık, Foça'da ise Serdar Mersin'i aday çıkarmasına kesin gözüyle bakılıyor.