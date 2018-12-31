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Putin'den Başkan Erdoğan'a mesajı: Birlikte güçlüyüz

lideri Putin, Başkan Erdoğan’a mesajı yolladı. Moskova işbirliğinin süreceğini vurguladı.

Birlikte güçlüyüz
Putin: Türkiye ve arasında başarılı bir şekilde gelişen ilişkilerden memnunum. ve TürkAkım'ı yeni planlarımız izleyecek.

Ortak çabamız, Suriye'de terörle mücadeleye kararlı bir katkı sağlıyor. Avrasya'nın güvenliğini birlikte güçlendireceğimize eminim.



Putin mesajında, "Türkiye ve Rusya'nın, Avrasya'nın güvenliğini birlikte güçlendirmeye devam edeceğine eminim. Moskova ve Ankara'nın ortak çabalarıyla, Suriye'de terörizmle mücadeleye ve bu ülkedeki siyasi sürece kararlı bir katkı sağlanıyor" ifadeleri kullanıldı.



SURİYE TELEFONU
Başkan , Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye'de yaşanan gelişmeler, Avrupa'ya yönelik düzensiz göç hareketleri ve terörle mücadele konuları ele alındı.

İki lider, gerek Zirvesi'nin sonuçlarının, gerek Amerika Birleşik Devletleri'nin, Suriye'den çekilme kararını müteakip sürecin takibi için yakın temasta olmaya devam etme hususunda mutabık kaldı.

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