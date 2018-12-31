Putin: Türkiye ve Rusya arasında başarılı bir şekilde gelişen ilişkilerden memnunum. Akkuyu Nükleer Santrali ve TürkAkım'ı yeni planlarımız izleyecek.
Ortak çabamız, Suriye'de terörle mücadeleye kararlı bir katkı sağlıyor. Avrasya'nın güvenliğini birlikte güçlendireceğimize eminim.
Putin mesajında, "Türkiye ve Rusya'nın, Avrasya'nın güvenliğini birlikte güçlendirmeye devam edeceğine eminim. Moskova ve Ankara'nın ortak çabalarıyla, Suriye'de terörizmle mücadeleye ve bu ülkedeki siyasi sürece kararlı bir katkı sağlanıyor" ifadeleri kullanıldı.
SURİYE TELEFONU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye'de yaşanan gelişmeler, Avrupa'ya yönelik düzensiz göç hareketleri ve terörle mücadele konuları ele alındı.
İki lider, gerek İstanbul Zirvesi'nin sonuçlarının, gerek Amerika Birleşik Devletleri'nin, Suriye'den çekilme kararını müteakip sürecin takibi için yakın temasta olmaya devam etme hususunda mutabık kaldı.
Ortak çabamız, Suriye'de terörle mücadeleye kararlı bir katkı sağlıyor. Avrasya'nın güvenliğini birlikte güçlendireceğimize eminim.
Putin mesajında, "Türkiye ve Rusya'nın, Avrasya'nın güvenliğini birlikte güçlendirmeye devam edeceğine eminim. Moskova ve Ankara'nın ortak çabalarıyla, Suriye'de terörizmle mücadeleye ve bu ülkedeki siyasi sürece kararlı bir katkı sağlanıyor" ifadeleri kullanıldı.
SURİYE TELEFONU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye'de yaşanan gelişmeler, Avrupa'ya yönelik düzensiz göç hareketleri ve terörle mücadele konuları ele alındı.
İki lider, gerek İstanbul Zirvesi'nin sonuçlarının, gerek Amerika Birleşik Devletleri'nin, Suriye'den çekilme kararını müteakip sürecin takibi için yakın temasta olmaya devam etme hususunda mutabık kaldı.
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