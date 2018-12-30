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  • Son Güncelleme: 30.12.2018 21:06

: Eşsiz bir başarı öyküsü yazarak geldik

Başkanı , AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Toplantısı'nda konuştu. Yıldırım yaptığı açıklamada, 'Durmak yok, yorulmak yok, dinlenmek yok' ifadelerini kullandı.

Eşsiz bir başarı öyküsü yazarak geldik

Binali Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;

- Liderimizin öncülüğünde hepimiz kenetlendik. Gecemizi gündüzümüze kattık. Evimizden çok sahada, işimizin başında vaktimizi geçirdik.

- Eşsiz bir başarı öyküsü yazarak geldik.

- Milletimizin ihtiyacı neredeyse görev için oraya koştuk.

- AK Parti'de bayrak yarışı, taşıyanı desteklemektir.

- 5 yıl daha bu milletin hayır duasını almaya hazır mısınız, 5 yıl daha teyzelerin 'Allah senden razı olsun' deyip yüzümüzü okşamasına var mısınız, 5 yıl daha hastalarımızın derdine derman olacak mıyız, 5 yıl daha bu millete gülmeye, gözyaşı dökmeye, kucaklamaya hazır mısınız değerli kardeşim?

- Durmak yok, yorulmak yok, dinlenmek yok.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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