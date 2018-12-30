Binali Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;
- Liderimizin öncülüğünde hepimiz kenetlendik. Gecemizi gündüzümüze kattık. Evimizden çok sahada, işimizin başında vaktimizi geçirdik.
- Eşsiz bir başarı öyküsü yazarak geldik.
- Milletimizin ihtiyacı neredeyse görev için oraya koştuk.
- AK Parti'de bayrak yarışı, taşıyanı desteklemektir.
- 5 yıl daha bu milletin hayır duasını almaya hazır mısınız, 5 yıl daha teyzelerin 'Allah senden razı olsun' deyip yüzümüzü okşamasına var mısınız, 5 yıl daha hastalarımızın derdine derman olacak mıyız, 5 yıl daha bu millete gülmeye, gözyaşı dökmeye, kucaklamaya hazır mısınız değerli kardeşim?
- Durmak yok, yorulmak yok, dinlenmek yok.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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