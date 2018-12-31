Mansur Yavaş 2!

Mansur Yavaş (63), seçimden önce kişisel bakıma karar verdi. TAKVİM de bu adımı manşete çekti.
Sırrının açığa çıkması Yavaş'ı sinirlendirdi. Randevuyu iptal etti. Ekibine 'Yeni güzellik salonu bulun' dedi.
ZAFER ŞAHİN
Sırrının açığa çıkması Yavaş'ı sinirlendirdi. Randevuyu iptal etti. Ekibine 'Yeni güzellik salonu bulun' dedi.
ZAFER ŞAHİN
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