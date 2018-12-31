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2!

Gençleşme hamlesi açığa çıkan ’nin adayı, randevusuna gitmedi. Gizlice botoks yapacak başka bir doktor bulunmasını istedi.

Mansur Yavaş 2!
(63), seçimden önce kişisel bakıma karar verdi. TAKVİM de bu adımı manşete çekti.
Sırrının açığa çıkması Yavaş'ı sinirlendirdi. Randevuyu iptal etti. Ekibine 'Yeni güzellik salonu bulun' dedi.



ZAFER ŞAHİN



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