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'a yerel ler için güzellik kampına girdi

'den adaya olması beklenen , yüzünü bakım alacak! Yanaklarına dolgu, dudaklarına botoks yaptıracak.

Mansur Yavaş!
lere kilitlendi. 'nin adayı olacağı iddia edilen (63), seçim değil güzellik kampına girdi.
Afişlerde dinamik görünmek için estetiğe karar verdi. Alın ve dudaklarına botoks, yanaklarına dolgu yaptıracağı öğrenildi.



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