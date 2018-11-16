Türkiye seçimlere kilitlendi. CHP'nin Ankara adayı olacağı iddia edilen Mansur Yavaş (63), seçim değil güzellik kampına girdi.
Afişlerde dinamik görünmek için estetiğe karar verdi. Alın ve dudaklarına botoks, yanaklarına dolgu yaptıracağı öğrenildi.
AYRICA
Ozon terapi ile kan değişikliği
"Taş" gibi görünmek için porselen cilt aşısı
Afişlerde dinamik görünmek için estetiğe karar verdi. Alın ve dudaklarına botoks, yanaklarına dolgu yaptıracağı öğrenildi.
AYRICA
Ozon terapi ile kan değişikliği
"Taş" gibi görünmek için porselen cilt aşısı
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