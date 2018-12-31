Anamuhalefet partisinde bu kez analar birbirine girdi. CHP Kadın Kolları Başkanı Fatma Köse'nin bir kuması olduğu iddia edildi. Köse'nin CHP eski Milletvekili olan eşi Şevket Köse'nin Songül K.'dan 2 çocuğu olduğu öğrenildi. CHP'li Fatma Köse'nin durumu CHP'li kadınları öfkelendirdi. Kadın Kolları eski Üyesi Düriye Taş, Köse'nin durumunu gündeme getirdiği için partiden ihraç edildi. Taş, "Mahkeme ihraç kararını kaldırdı. Ancak bu olayı görmezden gelen CHP'ye dönmeyeceğim" dedi. CHP'li kadınlar, kuması olduğunu kesin bir dille yalanlamayan Köse'nin istifasını istedi. Ancak CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun söz konusu isme destek verdiği öğrenildi.
EŞİTLİKTEN BAHSETTİ
İşte eleştirilerin hedefindeki Köse, açıklama yapmak yerine seçim çalışmalarına girdi. Köse, Mersin İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. "2019 yılında umudun, adaletin, özgürlüğün, eşitliğin, hakça bölüşümün tesis edilmesi için biz birlikte mücadele etmek zorundayız" dedi. Fatma Köse'nin bu tavrı, partili kadınların tepkisini çekti.
İSTİFASI İSTENİYOR AMA...
Taş, kuma olayını gündeme taşıdığı için ihraç edildi. Partide ise Köse'nin istifasını isteyenlerin sesi yükseldi.
EŞİTLİKTEN BAHSETTİ
İşte eleştirilerin hedefindeki Köse, açıklama yapmak yerine seçim çalışmalarına girdi. Köse, Mersin İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. "2019 yılında umudun, adaletin, özgürlüğün, eşitliğin, hakça bölüşümün tesis edilmesi için biz birlikte mücadele etmek zorundayız" dedi. Fatma Köse'nin bu tavrı, partili kadınların tepkisini çekti.
İSTİFASI İSTENİYOR AMA...
Taş, kuma olayını gündeme taşıdığı için ihraç edildi. Partide ise Köse'nin istifasını isteyenlerin sesi yükseldi.
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