Bugünkü
Takvim

Başkanı ’nin kuması olduğu iddia edildi! Köse'nin istifası isteyenler çoğaldı

Başkanı ’nin kuması olduğu ortaya çıktı. Partili kadınlar, istifaya çağırdı. Ancak o hiçbir şey olmamış gibi turuna çıkıp çalışmalarına katıldı.

Başını 'kuma' gömdü
Anamuhalefet partisinde bu kez analar birbirine girdi. Kadın Kolları Başkanı 'nin bir kuması olduğu iddia edildi. Köse'nin CHP eski Milletvekili olan eşi Şevket Köse'nin Songül K.'dan 2 çocuğu olduğu öğrenildi. CHP'li Fatma Köse'nin durumu CHP'li kadınları öfkelendirdi. eski Üyesi Düriye Taş, Köse'nin durumunu gündeme getirdiği için partiden ihraç edildi. Taş, "Mahkeme ihraç kararını kaldırdı. Ancak bu olayı görmezden gelen CHP'ye dönmeyeceğim" dedi. CHP'li kadınlar, kuması olduğunu kesin bir dille yalanlamayan Köse'nin istifasını istedi. Ancak CHP lideri 'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun söz konusu isme destek verdiği öğrenildi.

EŞİTLİKTEN BAHSETTİ
İşte eleştirilerin hedefindeki Köse, açıklama yapmak yerine çalışmalarına girdi. Köse, İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. "2019 yılında umudun, adaletin, özgürlüğün, eşitliğin, hakça bölüşümün tesis edilmesi için biz birlikte mücadele etmek zorundayız" dedi. Fatma Köse'nin bu tavrı, partili kadınların tepkisini çekti.



İSTİFASI İSTENİYOR AMA...
Taş, kuma olayını gündeme taşıdığı için ihraç edildi. Partide ise Köse'nin istifasını isteyenlerin sesi yükseldi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriCHP Kadın Kolları Başkanı Fatma Köse’nin kuması olduğu iddia edildi! Köse'nin istifası isteyenler çoğaldı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri