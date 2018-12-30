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  • 31.12.2018 02:29

Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına atandı

, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına atandı.

Başkan Erdoğan'dan flaş atama!

Cumhurbaşkanı 'ın imzaladığı general atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararları 'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 2. Komutanı İsmail ve Değerlendirme Başkanlığına atandı.

Tunceli'deki 4. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Barut Erzincan'daki 3. Ordu Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına atandı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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