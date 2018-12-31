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  • Son Güncelleme: 31.12.2018 21:06

Amorti sonuçları belli oldu! Amorti ne kadar veriyor? amorti çekiliş sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

2019 amorti sonuçları belli oldu. Milli Piyango Yılbaşı i 'da gerçekleşti. Çekilişle birlikte amorti rakamları da açıklandı. Milli Piyango çekilişinin en küçük ikramiyesi olarak bilinen amorti ne kadar ikramiye veriyor? İşte 2019 Amorti sonuçları...

Amorti sonuçları 2019 Son Dakika: Amorti ne kadar veriyor? Milli Piyango mpi.gov.tr amorti çekiliş sonuçları sorgulama sayfası

Merakla beklenen 2019 amorti çekilişi az önce gerçekleşti. Amorti sonuçları bileti alan ve şanslı rakamları merak edenler tarafından araştırılıyor. Amorti, Milli Piyango çekilişinde verilen en küçük para ödülüdür. Peki amorti rakamları neler? Amorti ne kadar ikramiye veriyor. 2019 amorti çekiliş sonuçları takvim.com.tr'de...

AMORTİ SONUÇLARI 2019: 4 - 9

AMORTİ NEDİR?
Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır. Yani amorti çıkan biletiniz tam ise 70 lira, yarım ise 35 lira, çeyrek ise 17,5 lira ikramiye kazanmış olursunuz.

DİĞER İKRAMİYE BİLGİLERİ ŞÖYLE:
Milli Piyango yılbaşı inde 1 milyon lira ikramiye kazandıran numaralar belli oldu. Milli Piyango İdaresi'nce gerçekleştirilen çekilişte 8977111, 8233872, 3250156, 0486336, 6131177, 2136781, 1926666, 0610463, 2875253, 5528334 numaralı biletlerin sahipleri 1'er milyon liranın sahibi oldu.

7 milyon liralık ödül rakamları: 9 - 9 - 1 - 5 - 1 - 8 - 8 çeyrek bilet - , , , sayısal sistem.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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