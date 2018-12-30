MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde MHP listelerinden aday gösterilecek belediye başkan adaylarını açıkladı.
Durmaz yaptığı yazılı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi seçim komisyonunun yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey'in onayları sonucunda 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde bugün kesinleşen Belediye Başkan Adaylarımızın listesi aşağıdadır" dedi.
İşte MHP'nin belediye başkan adayları:
1 ADIYAMAN İL RIFAT ERDEM
2 AĞRI İL SERVET AL
3 ARTVİN İL MUSTAFA POLAT
4 BOLU İL İBRAHİM DOĞAN
5 HAKKARİ İL NEVZAT DOĞAN
6 MUŞ İL ŞEREFETTİN YATCİ
7 SİİRT İL MUZAFFER FURAT
8 SİNOP İL HASAN DEMİR
9 TOKAT İL ADNAN ÖZMEN
10 TUNCELİ İL MÜCELLA SALER
11 UŞAK İL MUHAMMET FATİH ERDOĞAN
12 BATMAN İL HAYRETTİN BEKTAŞ
13 ŞIRNAK İL BAHAR CAVLAK
14 KİLİS İL ÖMER YABANCI
15 DÜZCE İL ERDOĞAN BIYIK
16 ADIYAMAN BESNİ İLÇE KENAN POLAT
17 ADIYAMAN ÇELİKHAN İLÇE ABDURRAHMAN YAYLAGÜL
18 ADIYAMAN GÖLBAŞI İLÇE KAMBER ÖZTÜRK
19 ADIYAMAN KAHTA İLÇE SIRAÇ ASLAN
20 ADIYAMAN SAMSAT İLÇE SADIK ÖZTÜRK
21 ADIYAMAN SİNCİK İLÇE AHMET GENCİZ
22 ADIYAMAN TUT İLÇE HASAN ŞAHAN
23 AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR İLÇE ALİ SARITAŞ
24 AFYONKARAHİSAR HOCALAR İLÇE DOĞAN DEMİR
25 AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR İLÇE BAHTİYAR AŞKIN
26 AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI İLÇE TACETTİN DAMLARKAYA
27 AFYONKARAHİSAR ŞUHUT İLÇE İBRAHLİM YILDIZ
28 AĞRI DİYADİN İLÇE AHMET ŞİMŞEK
29 AĞRI DOĞUBAYAZIT İLÇE FEYYAZ BİLEN
30 AĞRI ELEŞKİRT İLÇE MEHMET FATİH YERLİKAYA
31 AĞRI HAMUR İLÇE YAKUP GÜNER
32 AĞRI PATNOS İLÇE AYDIN ŞİMŞEK
33 AĞRI TAŞLIÇAY İLÇE SİNAN AYDEMİR
34 AĞRI TUTAK İLÇE COŞKUN AKBABA
35 AMASYA GÖYNÜCEK İLÇE KADİR FATİH ERDOĞAN
36 AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY İLÇE ADNAN TORUN
37 AMASYA SULUOVA İLÇE YAŞAR TANCI
38 ARTVİN MURGUL İLÇE HAKAN İNAN
39 ARTVİN ŞAVŞAT İLÇE TANER AKGÜMÜŞ
40 ARTVİN YUSUFELİ İLÇE ERDAL DEMİRCİ
41 BİNGÖL ADAKLI İLÇE ERDAL ALMALI
42 BİTLİS GÜROYMAK İLÇE HAKAN AZBAY
43 BİTLİS HİZAN İLÇE RAMAZAN ŞİMŞEK
44 BİTLİS MUTKİ İLÇE DOĞAN UYANIK
45 BOLU DÖRTDİVAN İLÇE DURMUŞ ÜNAL
46 BOLU GEREDE İLÇE RAMAZAN GÜLER
47 BOLU GÖYNÜK İLÇE AHMET ÇANKAYA
48 BOLU MENGEN İLÇE ALİ BUDAK
49 BOLU SEBEN İLÇE HAKAN CANKURTARAN
50 BURDUR AĞLASUN İLÇE MEHMET TURGUT
51 BURDUR ÇAVDIR İLÇE SÜLEYMAN KAYACAN
52 ÇANAKKALE BAYRAMİÇ İLÇE ŞUAYİP BAŞARAN
53 ÇANAKKALE BİGA İLÇE ENVER KOÇ
54 ÇANAKKALE ECEABAT İLÇE ENGİN DERSE
55 ÇANAKKALE EZİNE İLÇE ALİ TEVFİK AYTİMURER
56 ÇANAKKALE GÖKÇEADA İLÇE ERTAN ERDOĞAN
57 ÇANAKKALE LAPSEKİ İLÇE ADEM BALTA
58 ÇANAKKALE YENİCE İLÇE LEVENT AKYOL
59 ÇANKIRI ATKARACALAR İLÇE ALİRAZA KÜÇÜKKUTLU
60 ÇANKIRI ÇERKEŞ İLÇE HÜSEYİN ERDOĞAN
61 ÇANKIRI KORGUN İLÇE HASAN HÜSEYİN KOZAN
62 ÇANKIRI KURŞUNLU İLÇE HÜDAİ HAMDİ BÜYÜKPOYRAZ
63 ÇANKIRI ORTA İLÇE YUNUS YARIMKAYA
64 ÇANKIRI YAPRAKLI İLÇE ÖMER GÜNGÖR
65 ÇORUM ALACA İLÇE SACİT KAĞIZMAN
66 ÇORUM BOĞAZKALE İLÇE MESUT OCAKLI
67 ÇORUM İSKİLİP İLÇE ALİ SÜLÜK
68 ÇORUM KARGI İLÇE RECEP BOLPAÇA
69 ÇORUM OĞUZLAR İLÇE OĞUZ HANTAL
70 ÇORUM ORTAKÖY İLÇE NECİP ERDEMİRCİ
71 ÇORUM OSMANCIK İLÇE AHMET GELGÖR
72 ÇORUM SUNGURLU İLÇE ŞABAN KÖYHANOĞLU
73 ÇORUM UĞURLUDAĞ İLÇE CEMAL SAĞIR
74 EDİRNE KEŞAN İLÇE HÜSEYİN YILDIRIM
75 EDİRNE MERİÇ İLÇE MEHMET CAN ÖZTARAK
76 ELAZIĞ SİVRİCE İLÇE TURGAY GÜNDOĞAN
77 ELAZIĞ KEBAN İLÇE AHMET TURAN ÖZCAN
78 ERZİNCAN İLİÇ İLÇE HAMZA BURAN
79 ERZİNCAN KEMALİYE İLÇE MEHMET KARAMAN
80 ERZİNCAN ÜZÜMLÜ İLÇE ŞEREF ORUÇ
81 GİRESUN EYNESİL İLÇE EMRE KEMAL
82 GİRESUN GÜCE İLÇE YÜKSEL GEÇGEL
83 GİRESUN ŞEBİNKARAHİSAR İLÇE MURAT BÖLÜK
84 GİRESUN YAĞLIDERE İLÇE YAŞAR İBİŞ
85 GÜMÜŞHANE KÜRTÜN İLÇE ENVER ŞEN
86 HAKKARİ DERECİK İLÇE ERKAN KAYA
87 HAKKARİ ŞEMDİNLİ İLÇE AHMET AYDIN
88 HAKKARİ YÜKSEKOVA İLÇE BEYAZ TUNÇ ORAL
89 ISPARTA ATABEY İLÇE AZİZ ERASLAN
90 ISPARTA GELENDOST İLÇE ÖMER KOLBAŞI
91 ISPARTA SENİRKENT İLÇE ALİ KALAY
92 ISPARTA ULUBORLU İLÇE ALİ İHSAN AKAR
93 İSTANBUL BEŞİKTAŞ İLÇE SERKAN TOPER
94 İSTANBUL MALTEPE İLÇE AHMET BAYKAN
95 İSTANBUL SİLİVRİ İLÇE VOLKAN YILMAZ
96 KARS AKYAKA İLÇE GÜRSOY ÇAPIK
97 KARS DİGOR İLÇE SELÇUK BALCI
98 KARS SARIKAMIŞ İLÇE HARUN HAYALİ
99 KARS SELİM İLÇE YUSUF YEKE
100 KARS SUSUZ İLÇE ADEM CAN DAYSAL
101 KASTAMONU ABANA İLÇE ERHAN ÖZGÜR
102 KASTAMONU ARAÇ İLÇE FİKRİ YAZAN
103 KASTAMONU AZDAVAY İLÇE AKİF ÖZDEMİR
104 KASTAMONU CİDE İLÇE AHMET ÇAKMAK
105 KASTAMONU ÇATALZEYTİN İLÇE AHMET DEMİR
106 KASTAMONU DADAY İLÇE MEHMET KILIÇ
107 KASTAMONU DOĞANYURT İLÇE HAKKI ÇOLAK
108 KASTAMONU HANÖNÜ İLÇE HASAN BASRİ YÜCEL
109 KASTAMONU KÜRE İLÇE SERKAN SEVİNÇ
110 KASTAMONU PINARBAŞI İLÇE ASLAN ALTUNTAŞ
111 KASTAMONU SEYDİLER İLÇE MEHMET ERDOĞAN
112 KASTAMONU TAŞKÖPRÜ İLÇE ABDULLAH ÇATAL
113 KASTAMONU TOSYA İLÇE VOLKAN KAVAKLIGİL
114 KIRKLARELİ BABAESKİ İLÇE RECEP ÖZCAN
115 KIRKLARELİ KOFÇAZ İLÇE AYCAN ELMAZ
116 KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ İLÇE ARMAĞAN AYYILDIZ
117 KIRŞEHİR BOZTEPE İLÇE MUSA CEYLAN
118 KIRŞEHİR KAMAN İLÇE KENAN ALVAN
119 KÜTAHYA EMET İLÇE HALİL TUNA
120 KÜTAHYA TAVŞANLI İLÇE KAZIM BAYRAM
121 MUŞ BULANIK İLÇE İZZET AKGÖL
122 MUŞ HASKÖY İLÇE CEMAL ORBAY
123 MUŞ KORKUT İLÇE ENES YUMLU
124 MUŞ MALAZGİRT İLÇE CELAL ŞAHİN TEKİN
125 MUŞ VARTO İLÇE SULHATTİN KARAKURT
126 NEVŞEHİR GÜLŞEHİR İLÇE ŞENGEZER KÜRK
127 NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ İLÇE ÇAĞDAŞ OZAN GÜNEŞ
128 NİĞDE ALTUNHİSAR İLÇE VEDAT KİRAZCI
129 NİĞDE BOR İLÇE MUSTAFA TECİMER
130 NİĞDE ÇAMARDI İLÇE MEHMET ALAKUŞ
131 RİZE PAZAR İLÇE GÜLŞAH BİLALOĞULLARI
132 SİİRT BAYKAN İLÇE HASAN SÖYÜNCÜ
133 SİİRT ERUH İLÇE BAYRAM DEMİR
134 SİİRT KURTALAN İLÇE BEDİRHAN LALE
135 SİİRT PERVARİ İLÇE MEHMET SAİT KANDEMİR
136 SİİRT ŞİRVAN İLÇE DENİZ CELLEK
137 SİİRT TİLLO İLÇE FATİH ATUN
138 SİNOP AYANCIK İLÇE ÖZAY ÇETİN
139 SİNOP BOYABAT İLÇE ŞÜKRÜ KAYA
140 SİNOP DİKMEN İLÇE VEDAT DAĞLI
141 SİNOP DURAĞAN İLÇE FEHMİ DALKILIÇ
142 SİNOP ERFELEK İLÇE ABDURRAHMAN GÜLEN
143 SİNOP GERZE İLÇE KERİM ULUSOY
144 SİNOP SARAYDÜZÜ İLÇE İBRAHİM KANBER
145 SİVAS AKINCILAR İLÇE MURAT SEVİNÇ
146 SİVAS ULAŞ İLÇE TURAN İLBEY
147 SİVAS YILDIZELİ İLÇE OZAN ERCAN
148 SİVAS ZARA İLÇE FATİH ÇELİK
149 TOKAT ALMUS İLÇE BEKİR ÖZER
150 TOKAT ARTOVA İLÇE MAHMUT GÜLHAN
151 TOKAT BAŞÇİFTLİK İLÇE MUSTAFA ÖZTÜRK
152 TOKAT ERBAA İLÇE ERTUĞRUL KARAGÖL
153 TOKAT NİKSAR İLÇE DURAN YADİGAR
154 TOKAT REŞADİYE İLÇE MUSTAFA ŞAHİN
155 TOKAT TURHAL İLÇE GÖKHAN BOZKURT
156 TUNCELİ ÇEMİŞGEZEK İLÇE HAKAN GÖKALP
157 TUNCELİ HOZAT İLÇE ZÜLEYHA FIRAT KUZU
158 TUNCELİ MAZGİRT İLÇE AYHAN YILMAZ
159 TUNCELİ NAZIMİYE İLÇE NİYAZİ KORKMAZ
160 TUNCELİ OVACIK İLÇE HALUK SUPHİ GÜLKAYA
161 TUNCELİ PERTEK İLÇE MEHMET AYHAN
162 TUNCELİ PÜLÜMÜR İLÇE REFİYE DANIŞ ERDEM
163 YOZGAT AKDAĞMADENİ İLÇE NEZİH YALÇIN
164 YOZGAT SARAYKENT İLÇE İDRİS ÖĞEL
165 YOZGAT SORGUN İLÇE MUSTAFA ERKUT EKİNCİ
166 YOZGAT ŞEFAATLİ İLÇE AHMET DEMİREL
167 ZONGULDAK ALAPLI İLÇE ALİ DEMİR
168 ZONGULDAK ÇAYCUMA İLÇE HAYDAR ORUÇ
169 ZONGULDAK DEVREK İLÇE AHMET AKDEMİR
170 ZONGULDAK GÖKÇEBEY İLÇE ADEM AYVACIK
171 ZONGULDAK KDZ.EREĞLİ İLÇE TELAT ŞEKER
172 ZONGULDAK KİLİMLİ İLÇE FATİH KALDIRIM
173 ZONGULDAK KOZLU İLÇE MURAT GÜLSEVER
174 AKSARAY AĞAÇÖREN İLÇE YAŞAR BEKLEVİÇ
175 AKSARAY GÜLAĞAÇ İLÇE AHMET SİNGİN
176 AKSARAY GÜZELYURT İLÇE SADULLAH ER
177 AKSARAY SARIYAHŞİ İLÇE İBRAHİM KAZANCI
178 AKSARAY SULTANHANI İLÇE MEHMET ÇAKIR
179 KARAMAN ERMENEK İLÇE EMEL ÖZTÜRK
180 KARAMAN SARIVELİLER İLÇE HAKAN ÇOŞGUNER
181 KIRIKKALE ÇELEBİ İLÇE YILDIRIM ULAŞ
182 BATMAN BEŞİRİ İLÇE HAMİT YILDIZ
183 BATMAN GERCÜŞ İLÇE YAŞAR KESKİN
184 BATMAN HASANKEYF İLÇE EMİNE YEŞİM BİL
185 BATMAN KOZLUK İLÇE SAMİ BİÇER
186 BATMAN SASON İLÇE MUHAMMED FATİH AÇIK
187 ŞIRNAK BEYTÜŞŞEBAP İLÇE HAFİZE UCAR
188 ŞIRNAK GÜÇLÜKONAK İLÇE DOĞAN NAS
189 ŞIRNAK İDİL İLÇE MEHMET ALİ DAĞ
190 ŞIRNAK SİLOPİ İLÇE DOĞAN ÖKTEN
191 ŞIRNAK ULUDERE İLÇE NAZMİ AKYÜREK
192 BARTIN AMASRA İLÇE ASIM SOYDAN
193 BARTIN ULUS İLÇE SEVGİ ÜNAL
194 ARDAHAN ÇILDIR İLÇE OZAN AKTEMUR
195 ARDAHAN DAMAL İLÇE TAMER TAN
196 ARDAHAN HANAK İLÇE TORAMAN HÜRİŞANOĞLU
197 ARDAHAN POSOF İLÇE CEVDET DEMİR
198 IĞDIR ARALIK İLÇE CAFER AKKA
199 YALOVA ÇINARCIK İLÇE HARUN YORULMAZ
200 YALOVA ÇİFTLİKKÖY İLÇE İSA YILMAZ
201 YALOVA TERMAL İLÇE BURAK SEVENGİL
202 KARABÜK EFLANİ İLÇE HÜSNÜ AKIN
203 KARABÜK ESKİPAZAR İLÇE HÜSEYİN DÖNMEZ
204 KARABÜK YENİCE İLÇE ZEKİ ÇAYLI
205 KİLİS ELBEYLİ İLÇE SUAT KEMAL ÖZKAN
206 KİLİS MUSABEYLİ İLÇE İHSAN ÖLMEZ
207 KİLİS POLATELİ İLÇE HAKKI KILIÇ
208 DÜZCE GÖLYAKA İLÇE MURAT ALTINDAL
209 ADIYAMAN MERKEZ KÖMÜR BELDE ABDULLAH ÖZAVCİ
210 ADIYAMAN MERKEZ YAYLAKONAK BELDE ATİLLA AKAN
211 ADIYAMAN BESNİ KESMETEPE BELDE EMİR KILIÇ
212 ADIYAMAN BESNİ KÖSECELİ BELDE AYDIN ORHAN
213 ADIYAMAN BESNİ SUVARLI BELDE HASAN BOZKAYA
214 ADIYAMAN BESNİ ŞAMBAYAT BELDE NECATİ DEMİREL
215 ADIYAMAN ÇELİKHAN PINARBAŞI BELDE BURHAN AYAZ
216 ADIYAMAN GÖLBAŞI BALKAR BELDE MEHMET EMİN ŞEKER
217 ADIYAMAN GÖLBAŞI BELÖREN BELDE ENVER ÇİÇEK
218 ADIYAMAN GÖLBAŞI HARMANLI BELDE SİYAMİ YILDIRIM
219 ADIYAMAN SİNCİK İNLİCE BELDE ABUBEKİR ÜMÜRHAN
220 AFYONKARAHİSAR MERKEZ BEYYAZI BELDE ASIM ALTINTAŞ
221 AFYONKARAHİSAR MERKEZ KOCATEPE BELDE MUSTAFA ÇINGIRAK
222 AFYONKARAHİSAR MERKEZ ÇAYIRBAĞ BELDE ALİ ÇALIŞIR
223 AFYONKARAHİSAR MERKEZ DEĞİRMENAYVALI BELDE EROL BARUTCU
224 AFYONKARAHİSAR MERKEZ ERKMEN BELDE MUHAMMED BAYRAM
225 AFYONKARAHİSAR MERKEZ GEBECELER BELDE CENGİZ YAŞAR
226 AFYONKARAHİSAR MERKEZ NURİBEY BELDE ABDULLAH ÇAKMAK
227 AFYONKARAHİSAR MERKEZ SALAR BELDE GAZİ AVŞAR
228 AFYONKARAHİSAR MERKEZ SUSUZ BELDE İBRAHİM IŞILAK
229 AFYONKARAHİSAR MERKEZ SÜLÜMENLİ BELDE BASRİ ÜZÜMÖZÜ
230 AFYONKARAHİSAR MERKEZ SÜLÜN BELDE ŞÜKRÜ BACAK
231 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN ÖZBURUN BELDE AHMET ERİKÇİ
232 AFYONKARAHİSAR ÇAY KARAMIKKARACAÖREN BELDE MUHTEREM ALGÜL
233 AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR KOCAÖZ BELDE MUSA KAMIŞÇI
234 AFYONKARAHİSAR DİNAR HAYDARLI BELDE FERİYAT ATEŞ
235 AFYONKARAHİSAR DİNAR TATARLI BELDE BAYRAM KARTAL
236 AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ GÖMÜ BELDE RAMAZAN ERYILDIZ
237 AFYONKARAHİSAR İHSANİYE DÖĞER BELDE MEHMET DEMİREL
238 AFYONKARAHİSAR İHSANİYE GAZLIGÖL BELDE MUSTAFA GÜNGÖR
239 AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR SEYDİLER BELDE HASAN HÜSEYİN TOKDEMİR
240 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA AKÖREN BELDE VEYSEL DAYAN
241 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA DÜZAĞAÇ BELDE HÜSEYİN IŞIK
242 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA KILIÇARSLAN BELDE HALİL ÇELEBİ
243 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA SERBAN BELDE VEDAT KÖSE
244 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA TINAZTEPE BELDE İSMAİL KARAGÖZ
245 AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI YEŞİLÇİFTLİK BELDE ÖZKAN ALKIN
246 AĞRI ELEŞKİRT TAHİR BELDE HALİS DURSUN
247 AĞRI ELEŞKİRT YAYLADÜZÜ BELDE HAKİM TAŞDEMİR
248 AĞRI ELEŞKİRT YÜCEKAPI BELDE OĞUZHAN MURAT
249 AĞRI PATNOS DEDELİ BELDE AHMET IŞIK
250 BAYBURT MERKEZ ARPALI BELDE AYDIN IRMAK
251 BİTLİS MERKEZ YOLALAN BELDE MEMDUH DENİZ
252 BİTLİS ADİLCEVAZ AYDINLAR BELDE TEKİN DURSUN
253 BİTLİS AHLAT OVAKIŞLA BELDE İLHAMİ GÖKBULAK
254 BİTLİS GÜROYMAK GÖLBAŞI BELDE ETEM SOLMAZ
255 BİTLİS GÜROYMAK GÜNKIRI BELDE ÖMER AYLÜÇTARHAN
256 BİTLİS MUTKİ KAVAKBAŞI BELDE BURAK GÜLEK
257 BURDUR ÇAVDIR SÖĞÜT BELDE AYHAN YURDASİPER
258 ÇANAKKALE MERKEZ KEPEZ BELDE SERKAN ÖN
259 ÇANAKKALE AYVACIK KÜÇÜKKUYU BELDE GALİP DEMİR
260 ÇANAKKALE EZİNE GEYİKLİ BELDE DOĞAN LABAR
261 ÇANAKKALE GELİBOLU EVREŞE BELDE FATİH ERER
262 ÇANAKKALE LAPSEKİ ÇARDAK BELDE MEHMET UYANIK
263 ÇANAKKALE LAPSEKİ UMURBEY BELDE ALİYE ERTOPÇU
264 ÇANAKKALE YENİCE KALKIM BELDE ÖZGÜR DEMİRTAŞ
265 ÇANKIRI ATKARACALAR ÇARDAKLI BELDE OSMAN ÇİĞDEM
266 ÇANKIRI ÇERKEŞ SAÇAK BELDE İSA YAZIBAŞI
267 ÇANKIRI ORTA YAYLAKENT BELDE MURAT ÇAVUŞ
268 EDİRNE KEŞAN BEĞENDİK BELDE HÜSEYİN ŞENTÜRK
269 ERZİNCAN MERKEZ ÇAĞLAYAN BELDE SEYİT BATTAL TOSUN
270 ERZİNCAN MERKEZ MOLLAKÖY BELDE HÜSEYİN AYTEKİN
271 ERZİNCAN MERKEZ YAYLABAŞI BELDE MUSTAFA CANPOLAT
272 ERZİNCAN ÜZÜMLÜ ALTINBAŞAK BELDE ÖMERCAN KARATEPE
273 GİRESUN BULANCAK AYDINDERE BELDE ÖMER AYDOĞDU
274 GİRESUN BULANCAK KOVANLIK BELDE SEFA ARTUL
275 GİRESUN GÖRELE ÇAVUŞLU BELDE ENVER ORKUN ŞEN
276 GÜMÜŞHANE KELKİT DEREDOLU BELDE ÖKKEŞ ALKAN
277 GÜMÜŞHANE KELKİT ÜNLÜPINAR BELDE ŞERİF ÖZER
278 GÜMÜŞHANE KÜRTÜN ÖZKÜRTÜN BELDE YAKUP TURGUT
279 HAKKARİ MERKEZ DURANKAYA BELDE HAMİT ALTUN
280 ISPARTA KEÇİBORLU SENİR BELDE TAYFUN BORAZANCI
281 ISPARTA SENİRKENT BÜYÜKKABACA BELDE MUSTAFA DURMUŞ
282 ISPARTA YALVAÇ HÜYÜKLÜ BELDE HASAN YILDIZ
283 KARS DİGOR DAĞPINAR BELDE ATALAY TAZEGÜL
284 KIRKLARELİ DEMİRKÖY İĞNEADA BELDE MURAT BABAT
285 KIRKLARELİ VİZE KIYIKÖY BELDE İSMAİL GÖK
286 KÜTAHYA GEDİZ ESKİGEDİZ BELDE MUSTAFA ARSLAN
287 KÜTAHYA SİMAV AKDAĞ BELDE İSMAİL YILDIZ
288 KÜTAHYA SİMAV GÜNEY BELDE AHMET ÇAVDAR
289 KÜTAHYA SİMAV KUŞU BELDE MURAT GÜNTAŞ
290 KÜTAHYA SİMAV NAŞA BELDE MEHMET ÖZDEMİR
291 KÜTAHYA TAVŞANLI BALIKÖY BELDE AHMET ARTUN
292 KÜTAHYA TAVŞANLI KURUÇAY BELDE SERKAN AKTAŞLI
293 KÜTAHYA TAVŞANLI TEPECİK BELDE ALİ ÇAKIR
294 KÜTAHYA TAVŞANLI TUNÇBİLEK BELDE MUSTAFA DÜZGÜN
295 MUŞ MERKEZ KARAAĞAÇLI BELDE YAKUP TOLAN
296 MUŞ MERKEZ KIRKÖY BELDE BİLAL ŞAHİN
297 MUŞ MERKEZ KIZILAĞAÇ BELDE KENAN YİĞİT
298 MUŞ MERKEZ KONUKBEKLER BELDE FATİH GÜNDOĞDU
299 MUŞ MERKEZ SERİNOVA BELDE ŞAH İSMAİL YALINKILIÇ
300 MUŞ MERKEZ SUNGU BELDE YAŞAR TAN
301 MUŞ MERKEZ YAYGIN BELDE EMRAH GÖZCÜ
302 MUŞ MERKEZ YEŞİLOVA(YAĞCILAR) BELDE İNAN YİĞİT
303 MUŞ BULANIK ELMAKAYA BELDE BİRKAN MAMAK
304 MUŞ BULANIK ERENTEPE BELDE ABDURRAHMAN DAŞDEMİR
305 MUŞ BULANIK RÜSTEMGEDİK BELDE VOLKAN DURMUŞ
306 MUŞ BULANIK SARIPINAR BELDE OKTAY AKDENİZ
307 MUŞ BULANIK UZGÖRÜR BELDE ÜNAL SEMERCİ
308 MUŞ BULANIK YONCALI BELDE ERDİNÇ POLAT
309 MUŞ HASKÖY DÜZKIŞLA BELDE ÇETİN ONGÜR
310 MUŞ KORKUT ALTINOVA BELDE EMRAH SÖYLEMEZ
311 MUŞ MALAZGİRT KONAKKURAN BELDE ERCAN DEMİRELLİ
312 NEVŞEHİR MERKEZ ÇAT BELDE NİHAT ÇETİN
313 NEVŞEHİR MERKEZ KAVAK BELDE FERİDUN BAĞCI
314 NEVŞEHİR AVANOS ÇALIŞ BELDE İLHAMİ ASLAN
315 NEVŞEHİR AVANOS KALABA BELDE ÜMİT KÖROĞLU
316 NEVŞEHİR AVANOS ÖZKONAK BELDE MUSTAFA ERTÜRK
317 NİĞDE MERKEZ DEĞİRMENLİ BELDE RECEP DİNÇER
318 NİĞDE MERKEZ DÜNDARLI BELDE İRFAN ÇIKAN
319 NİĞDE MERKEZ SAZLICA BELDE CEM YILMAZ
320 NİĞDE MERKEZ YEŞİLGÖLCÜK BELDE RAMAZAN ÖZDEN
321 NİĞDE ALTUNHİSAR KARAKAPI BELDE BAYRAM BOZKUŞ
322 NİĞDE ALTUNHİSAR KEÇİKALESİ BELDE LÜTFİ ÖZTÜRK
323 RİZE ARDEŞEN TUNCA BELDE MUHAMMET ÇEBİ
324 SİİRT MERKEZ GÖKÇEBAĞ BELDE CASIM BALIK
325 SİİRT BAYKAN ATABAĞI BELDE BURHAN CANBULAT
326 SİİRT BAYKAN VEYSELKARANİ BELDE ABDULLAH AYMAN
327 SİİRT KURTALAN KAYABAĞLAR BELDE HÜSEYİN PEKTAŞ
328 SİVAS MERKEZ YILDIZ BELDE MUSTAFA ÖZTÜRK
329 SİVAS YILDIZELİ GÜNEYKAYA BELDE HASAN ERÇOBAN
330 TOKAT MERKEZ ÇAMLIBEL BELDE UFUK ER
331 TOKAT MERKEZ ÇAT BELDE MUSTAFA ÇOŞAR
332 TOKAT MERKEZ EMİRSEYİT BELDE HÜSEYİN SAĞDIÇ
333 TOKAT MERKEZ GÜRYILDIZ BELDE MUSTAFA ÖZER
334 TOKAT ALMUS ÇEVRELİ BELDE SADİERTAN SOYSAL
335 TOKAT BAŞÇİFTLİK HATİPLİ BELDE MURAT CENGİZ
336 TOKAT ERBAA TANOBA BELDE VURAL ÖZDEMİR
337 TOKAT NİKSAR GÜRÇEŞME BELDE ŞEVKET YÜCEL
338 TOKAT NİKSAR YOLKONAK BELDE SÜLEYMAN ÖZGÜR
339 TOKAT PAZAR ÜZÜMÖREN BELDE ALİ ÇAĞLAR
340 TOKAT REŞADİYE BAYDARLI BELDE SITKI KARACA
341 TUNCELİ MAZGİRT AKPAZAR BELDE MEHMET DAĞ
342 YOZGAT AKDAĞMADENİ BELEKÇİHAN BELDE FİKRET KAÇIRAL
343 YOZGAT AKDAĞMADENİ OLUKÖZÜ BELDE HASAN AYDINSOY
344 YOZGAT AKDAĞMADENİ UMUTLU BELDE MEHMET ÜNAL
345 YOZGAT BOĞAZLIYAN YAMAÇLI BELDE MUSA GEÇİMLİ
346 YOZGAT BOĞAZLIYAN YENİPAZAR BELDE ŞABAN SAN
347 YOZGAT ÇAYIRALAN KONUKLAR BELDE ERKAN ŞAHAN
348 YOZGAT ÇEKEREK ÖZÜKAVAK BELDE ÇETİN BAYAZİT
349 YOZGAT SARAYKENT DEDEFAKILI BELDE İRFAN KARABULUT
350 YOZGAT SARIKAYA KARAYAKUP BELDE METİN KARAMAN
351 YOZGAT SORGUN ARAPLI BELDE ADEM ERTUĞRUL
352 YOZGAT SORGUN BAHADIN BELDE GÖKHAN ÖZDEMİR
353 YOZGAT SORGUN EYMİR BELDE MUSTAFA KATIRANCI
354 YOZGAT SORGUN DOĞANKENT BELDE İBRAHİM AYGÜL
355 YOZGAT KADIŞEHRİ HALIKÖY BELDE HÜSEYİN MURAT
356 ZONGULDAK MERKEZ BEYCUMA BELDE ERDİNÇ BIÇAKÇI
357 ZONGULDAK MERKEZ ELVANPAZARCIK BELDE ERDEM AKGÖZ
358 ZONGULDAK MERKEZ KARAMAN BELDE CEVDET ALADAĞ
359 ZONGULDAK ALAPLI GÜMELİ BELDE ŞİNASİ BİLGEN
360 ZONGULDAK ÇAYCUMA FİLYOS BELDE KIVANÇ CANKURT
361 ZONGULDAK ÇAYCUMA KARAPINAR BELDE İSA YURTSEVEN
362 ZONGULDAK ÇAYCUMA NEBİOĞLU BELDE FATİH YILDIRIM
363 ZONGULDAK ÇAYCUMA PERŞEMBE BELDE SEMİH AYDIN
364 ZONGULDAK ÇAYCUMA SALTUKOVA BELDE ERSİN AKSOY
365 ZONGULDAK DEVREK ÇAYDEĞİRMENİ BELDE KERİM PİLAVCI
366 ZONGULDAK GÖKÇEBEY BAKACAKKADI BELDE RAMAZAN AYDEMİR
367 ZONGULDAK KDZ.EREĞLİ GÜLÜÇ BELDE ATİLLA TARIK SEMİZ
368 ZONGULDAK KDZ.EREĞLİ KANDİLLİ BELDE TUNCAY AYDIN
369 ZONGULDAK KDZ.EREĞLİ ORMANLI BELDE TACETTİN ALDIRMAZ
370 ZONGULDAK KİLİMLİ ÇATALAĞZI BELDE YAVUZ PALABAŞ
371 ZONGULDAK KİLİMLİ GELİK BELDE FAHRETTİN KAVŞUR
372 ZONGULDAK KİLİMLİ MUSLU BELDE FATİH ACAR
373 AKSARAY MERKEZ BAĞLIKAYA BELDE DURSUN ESER
374 AKSARAY MERKEZ HELVADERE BELDE ARİF BELLİKLİ
375 AKSARAY MERKEZ SAĞLIK BELDE HÜSEYİN MUTLU
376 AKSARAY MERKEZ TAŞPINAR BELDE RAMAZAN SEVİNÇ
377 AKSARAY MERKEZ YEŞİLTEPE BELDE KADİRHAN KARAMAN
378 AKSARAY GÜLAĞAÇ DEMİRCİ BELDE RAMAZAN ÖZER
379 AKSARAY GÜLAĞAÇ SARATLI BELDE BÜLENT KIYAK
380 KARAMAN ERMENEK GÜNEYYURT BELDE AHMET ARI
381 KARAMAN SARIVELİLER GÖKTEPE BELDE MEHMET YAKIN
382 KIRIKKALE DELİCE ÇERİKLİ BELDE YAŞAR BALKAŞ
383 BATMAN MERKEZ BALPINAR BELDE ŞAHİN PEYÇİ
384 BATMAN BEŞİRİ İKİKÖPRÜ BELDE VEYSEL DEMİRSOY
385 BATMAN GERCÜŞ KAYAPINAR BELDE ZÜKRÜLLAH ÇELİKAL
386 BATMAN KOZLUK BEKİRHAN BELDE OKAN ÇETİN
387 BATMAN SASON YÜCEBAĞ BELDE AHMET HALİT AÇIK
388 ŞIRNAK MERKEZ KASRİK BELDE CELAL GÜNGÖR
389 ŞIRNAK GÜÇLÜKONAK FINDIK BELDE AHMET İLHAN
390 ŞIRNAK İDİL KARALAR BELDE NEVAF DEMİREL
391 ŞIRNAK İDİL SIRTKÖY BELDE AHMET YILDIRIM
392 ŞIRNAK SİLOPİ ÇALIŞKAN BELDE AYHAN KURTAY
393 ŞIRNAK SİLOPİ GÖRÜMLÜ BELDE SELİM ERGİN
394 ŞIRNAK ULUDERE HİLAL BELDE ABDULAZİZ BENEK
395 ŞIRNAK ULUDERE ŞENOBA BELDE HASAN BABAT
396 ŞIRNAK ULUDERE UZUNGEÇİT BELDE KEMAL BAYRAM
397 YALOVA ALTINOVA KAYTAZDERE BELDE ARSLAN ÇEVİK
398 YALOVA ALTINOVA SUBAŞI BELDE İSRAFİL AKBAŞ
399 YALOVA ÇINARCIK KORU BELDE SEDAT SEÇGİN
400 YALOVA ÇİFTLİKKÖY TAŞKÖPRÜ BELDE MURAT MEMİŞ
401 DÜZCE MERKEZ BEYKÖY BELDE ORHAN ARSLAN
402 DÜZCE MERKEZ BOĞAZİÇİ BELDE İLYAS DANIŞ.
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