Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 29.12.2018 14:11
  • Son Güncelleme: 29.12.2018 14:23

'li belediyeden vatandaşa skandal su faturası

’li Büyükşehir Belediyesi’nin su faturaları vatandaşın belini büküyor. İzmirlilerden tükettikleri su bedelinin yaklaşık 10 katından fazşa ‘katı atık toplama’ alan İZSU, vatandaşı isyan ettirdi. CHP'li Buca belediyesi ile Büyük Şehir Belediyesi ise bu duruma sessiz kaldı.

Durdurun bu soygunu!

'de halkın şişkin su faturalarına yönelik isyanı büyüyor. İZSU'nun gönderdiği su faturasını dikkatli inceleyen İzmirliler, tükettikleri suyun ücretinden çok daha fazla gelen ve ilçe ile Büyükşehir Belediyesi'ne giden "katı atık toplama" ve "katı atık bertaraf" bedellerini görünce isyan etti. İzmirliler, tükettikleri suyun bedelinin 10 katından fazla olan su faturasının vatandaşa haksızlık olduğunu dile getirdi.

ATIK TOPLAMA BEDELİ 232 TL

Vatandaş İzmir'de evine giren su bedeline metreküp başına 7 lira 38 kuruş öderken, çıkan suya ise " bedeli" adı altında metreküp başına 3 lira 68 kuruş ödüyor. Yani su tüketim bedeli 14,76 lira, atık su bedeli ise 7,36 lira olan bir faturaya "katı atık toplama" bedeli ekleniyor ve topam fatura bedeli 284 TL'ye çıkıyor. Bu da faturanın yaklaşık olarak 10 katı fazla gelmesine neden oluyor.

İşte örnek fatura:

Su kullanım bedeli: 14,76 TL
Atık su bedeli: 7,36
Fatura: 22,12 TL
Katı atık toplama bedeli: 232
Katı atık bertaraf: 9,40
: 21,8
Toplam fatura bedeli: 284 TL

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriCHP'li belediyeden vatandaşa skandal su faturası
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar