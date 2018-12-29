İzmir'de halkın şişkin su faturalarına yönelik isyanı büyüyor. İZSU'nun gönderdiği su faturasını dikkatli inceleyen İzmirliler, tükettikleri suyun ücretinden çok daha fazla gelen ve ilçe ile Büyükşehir Belediyesi'ne giden "katı atık toplama" ve "katı atık bertaraf" bedellerini görünce isyan etti. İzmirliler, tükettikleri suyun bedelinin 10 katından fazla olan su faturasının vatandaşa haksızlık olduğunu dile getirdi.

ATIK TOPLAMA BEDELİ 232 TL

Vatandaş İzmir'de evine giren su bedeline metreküp başına 7 lira 38 kuruş öderken, çıkan suya ise "atık su bedeli" adı altında metreküp başına 3 lira 68 kuruş ödüyor. Yani su tüketim bedeli 14,76 lira, atık su bedeli ise 7,36 lira olan bir faturaya "katı atık toplama" bedeli ekleniyor ve topam fatura bedeli 284 TL'ye çıkıyor. Bu da faturanın yaklaşık olarak 10 katı fazla gelmesine neden oluyor.

İşte örnek fatura:

Su kullanım bedeli: 14,76 TL

Atık su bedeli: 7,36

Fatura: 22,12 TL

Katı atık toplama bedeli: 232

Katı atık bertaraf: 9,40

KDV: 21,8

Toplam fatura bedeli: 284 TL