Şemdinli'de çığ düşmesi sonucu 1 asker şehit oldu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu 1 asker şehit olurken, 1 asker yaralandı.
Alınan bilgilere göre olay, Şemdinli ilçesi Tekelli köyü Masura Yaylası'nda meydana geldi. Bölgeye göreve giden askerlerin üzerine yaylada çığ düştü. Yaralanan askerlerden biri şehit olurken, diğer asker yaralandı.
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