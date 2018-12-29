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  • 29.12.2018 18:34

'de çığ düşmesi sonucu 1 asker şehit oldu

'nin ilçesinde çığ düşmesi sonucu 1 asker şehit olurken, 1 asker yaralandı.

Şemdinli'de çığ düşmesi sonucu 1 asker şehit oldu

'nin ilçesinde çığ düşmesi sonucu 1 asker şehit olurken, 1 asker yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay, Şemdinli ilçesi Tekelli köyü Masura Yaylası'nda meydana geldi. Bölgeye göreve giden askerlerin üzerine yaylada çığ düştü. Yaralanan askerlerden biri şehit olurken, diğer asker yaralandı.

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