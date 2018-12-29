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  • 29.12.2018 19:07
  • Son Güncelleme: 29.12.2018 19:14

'te toprağa gömülü 160 kilogram bulundu

’te jandarma ekiplerince bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü 160 kilogram el yapımı (EYP) ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, merkez ilçe kırsalında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak/barınakları imha etmek maksadıyla 29 Aralık 2018 tarihinde Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca operasyon icra edildiği belirtildi.

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