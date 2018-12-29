Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, merkez ilçe kırsalında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak/barınakları imha etmek maksadıyla 29 Aralık 2018 tarihinde Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca operasyon icra edildiği belirtildi.
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