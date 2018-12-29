İlhan Ocaklı kimdir? Başkan Recep Tayip Erdoğan partisinin İstanbul Belediye Başkan adaylarını açıkladı. Bunlar arasında Şile Belediye Başkan adayı da yer alıyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşen programda İlhan Ocaklı, İstanbul Şile Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Peki, AK Parti Şile Belediye Başkan adayı İlhan Ocaklı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte İlhan Ocaklı'nın hayat hikayesi...

İLHAN OCAKLI KİMDİR?

1971 Sakarya Akyazı doğumlu ilköğrenimini Akyazı'da 1989 Yılında Adapazarı Teknik Endüstri Meslek Lisesi'nden mezun oldu üniversite öğrenimini Almaata İktisat Fakültesi'nden mezun olarak tamamladı.

Siyasi hayatına 2004 Yerel seçimlerinde SKM. Başkan yardımcılığı 2004 genel seçimlerinde SKM. Başkanlığı ve ilçe siyasi ve hukuki işler Birim Başkanlığı 2009 yerel seçimlerinde SKM Başkanlığı 01 Ekim 2009 Tarihi itibariyle İçe Başkanlığı görevini yürütmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.