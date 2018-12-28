Son dakika: MSB: 27 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: Son bir haftada yurt içi ve yurt dışında 27 terörist etkisiz hale getirildi. Münbiç'teki tüm terör örgütü mensuplarının terk etmesine yönelik faaliyetlere devam edilecek.
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Milli Savunma Bakanlığı: Son bir haftada yurt içi ve yurt dışında 27 terörist etkisiz hale getirildi. Münbiç'teki tüm terör örgütü mensuplarının terk etmesine yönelik faaliyetlere devam edilecek.
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