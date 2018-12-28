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  • Son Güncelleme: 28.12.2018 19:58

Son dakika: MSB: 27 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yurt içinde ve yurt dışında son bir haftada 27 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

27 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: Son bir haftada yurt içi ve yurt dışında 27 terörist etkisiz hale getirildi. Münbiç'teki tüm terör örgütü mensuplarının terk etmesine yönelik faaliyetlere devam edilecek.

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