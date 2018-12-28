Son dakika: MSB: 27 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yurt içinde ve yurt dışında son bir haftada 27 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı: Son bir haftada yurt içi ve yurt dışında 27 terörist etkisiz hale getirildi. Münbiç'teki tüm terör örgütü mensuplarının terk etmesine yönelik faaliyetlere devam edilecek. 60 SANİYEDE SON 24 SAAT TÜM MANŞETLER