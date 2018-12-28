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  • Son Güncelleme: 28.12.2018 20:37

Son dakika: 'den sis ve buzlanma uyarısı! ve 'da hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, Marmara'nın güneyi ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma, don, sis görüleceği tahmin ediliyor. Peki 29 Aralık Cumartesi günü ve 'da hava nasıl olacak? Yarın kar yağışı var mı? İşte Meteoroloji'den son dakika bilgileri...

Meteoroloji'den sis ve buzlanma uyarısı

Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne hariç), , 'nun güneydoğu kesimleri ile Manisa, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Eskişehir, , Çankırı, , Artvin, ve çevrelerinin yağışlı geçeceği öngörülüyor.

YAĞMUR, SAĞANAK, KAR...
Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları ile , , , Bursa ve Batman çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Marmara'nın güneyi ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor.

ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK
Ülke genelinde hava sıcaklığında önemli değişiklik olmayacağı, ısının mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği öngörülüyor. Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İşte yurt geneli için güncel hava durumu raporu:

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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