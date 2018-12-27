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  • Son Güncelleme: 27.12.2018 11:50

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan tazminat açıklaması

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'li 'ya açılan tazminat davasını kazandığını açıkladı.

Bakan Albayrak'tan CHP'li Erdoğdu hakkında flaş açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, 'li 'nun kendisi hakkında söylediği iftiralar üzerine açtığı tazminat davasını kazandığını duyurdu. Albayrak açıklamasında kazanılan tazminat tutarının şehit aileleri ve yakınlarına bağışlandığını söyledi.

Bakan Albayrak açıklamasında, "CHP'li Aykut Erdoğdu'nun hakkımızda ortaya attığı iftiralara karşı açtığımız davayı kazandık. Tazminatı Şehit aileleri ve yakınlarının ihtiyaçları için bağışladık." dedi.

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