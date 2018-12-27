Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan tazminat açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, CHP'li Aykut Erdoğdu'nun kendisi hakkında söylediği iftiralar üzerine açtığı tazminat davasını kazandığını duyurdu. Albayrak açıklamasında kazanılan tazminat tutarının şehit aileleri ve yakınlarına bağışlandığını söyledi.

Bakan Albayrak açıklamasında, "CHP'li Aykut Erdoğdu'nun hakkımızda ortaya attığı iftiralara karşı açtığımız davayı kazandık. Tazminatı Şehit aileleri ve yakınlarının ihtiyaçları için bağışladık." dedi.