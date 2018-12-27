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  • Son Güncelleme: 27.12.2018 11:22

Bahçeli anlatmıştı! Bakan Akar'ın odasında görüntülendi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Akar Genelkurmay Başkanı olunca hediye ettiği altın kaplama silah, Kuran'ı Kerim ve Türk bayrağı Akar'ın odasında görüntülendi.

Bahçeli anlatmıştı! Akar'ın odasında görüntülendi

AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan seçkiyi inceleyen Akar, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki karelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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