Milletvekiliydi. CHP Genel Başkanı OLMAK istedi. Olamadı. Cumhurbaşkanı adayı oldu. Kazanamadı. Belediye başkanlığı için savaştı. Sonuç alamadı. Öğretmen olarak kaldı. Onu sadece Takvim hatırladı...
Kemal Kılıçdaroğlukabul etmedi. FOX tv görmezden geldi. Memleketi seçmedi. Partisi de seçmeni de terk etti. İnternetten de silindi. Arama motoru Google, Muharrem İnce'yi sadece öğretmen olarak gösterdi.
Kemal Kılıçdaroğlukabul etmedi. FOX tv görmezden geldi. Memleketi seçmedi. Partisi de seçmeni de terk etti. İnternetten de silindi. Arama motoru Google, Muharrem İnce'yi sadece öğretmen olarak gösterdi.
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