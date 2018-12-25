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  • Son Güncelleme: 25.12.2018 19:07

: 'de tezkeresi kabul edildi

Türk askerinin 'daki görev süresini 2 yıl daha uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis'te kabul edildi.

Afganistan tezkeresi kabul edildi!

Genel Kurulunda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, 'nun 'da icra edeceği kararlı destek misyonu için yurt dışına gönderilmesi konusunda Hükümete verilen izin süresinin, 6 Ocak 2019 tarihinden itibaren iki yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi kabul edildi.

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