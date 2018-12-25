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  • 25.12.2018 19:50

Son dakika: Başkan Erdoğan ve Savunma Bakanı Ömer er-Rezzaz'ı kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı , ve Savunma Bakanı Ömer er-Rezzaz'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan o ismi kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı , ve Savunma Bakanı Ömer er-Rezzaz'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı 'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat sürdü.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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