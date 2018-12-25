Suriye'nin huzurunu kendi meselemiz olarak görüyoruz. Arapları DEAŞ'ın eline bırakmadığımız gibi Kürtleri de PKK/PYD'nin zulmüne terk etmeyeceğiz.
Türkmenler zaten öz kardeşlerimiz. Elbette onların güvenliği bizim meselemizdir. Sincar'ın (Irak) terörden temizlenmesi için de gerekli işlemler yapılıyor.
GİDİYORLAR
Türkiye'nin operasyonu öncesinde Suriye'deki ABD birlikleri, konvoylar halinde Irak'taki üslerine dönmeye başladı. PKK/YPG'li teröristler de çil yavrusu gibi dağıldı.
GELİYORUZ
Öncüpınar ve Çobanbey kapılarından Suriye'ye geçen Mehmetçik, Tel Rıfat ve Menbiç'teki noktalarda üslendi. Komandolara obüsler, tanklar ve zırhlı araçlar eşlik etti.
7 DÜVELE KARSI SAVAŞIYORUZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Beştepe'de "Engelli Vatandaşların ve Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni"nde konuştu. Başkan Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalar yaptı: DİRİLİŞ HEYECANI...
Türkiye'nin geçtiğimiz 16 yıldaki başarı hikayesi sadece milletimizin kazanım hanesine yazılmakla kalmamıştır. Bu başarılar aynı zamanda bölgemizde ve dünyada yüzlerce milyon insan için de bir umut bir ışık olmuştur. Zalimlerin pençesi altında inleyen mazlumlar, Türkiye'nin dik duruşuna, yükselişine bakarak bir diriliş heyecanına kapılmışlardır. Yoksulluk içinde kıvranan garipler ülkemizin geldiği refah seviyesini kendilerine örnek almışlardır. Özgürlük kavgası veren nice toplumlar, Türkiye'nin yedi düvele karşı yürüttüğü mücadeleden aldıkları feyz ile cesaretlerini katlamışlardır. Medeniyetleri ve kültürleri sürekli örselenen nice halklar milletimizin kendi özünü koruyarak küresel düzeyde kendini gösterebilme kabiliyetini görerek rahatlamışlardır. Türkiye'nin "Dünya 5'ten büyüktür" itirazı kendini çaresiz hisseden ülkelere öz güven aşılamıştır. Siyasetten ticarete, teknolojiden sanata kadar tüm alanlarda attığımız her yeni adımla kendimizle birlikte dostlarımızın da sorumluluğunu taşıdığımıza inanıyoruz. Tabii bu sorumluluğun gereğini yerine getirmenin birinci şartı kim olduğumuzu unutmamak. İkinci şartı da beraberliğimize sıkı sıkıya sarılmaktır.
TRUMP TÜRKİYE'YE GELECEK
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi dün Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası açıklamalar yapan Sözcü İbrahim Kalın, bu hafta Amerikan askeri heyetinin Ankara'ya gelerek ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesiyle ilgili mevkidaşlarıyla bir koordinasyon çalışması yapacaklarını açıkladı. Kalın, "Sayın Erdoğan, son telefon görüşmesinde Trump'ı Türkiye'ye davet ettiler. O da memnuniyetle, 2019 yılı içinde mutlaka bir ziyaret yapacağını ifade etti" dedi.
MENBİÇ KUŞATMASI TSK, FIRAT'IN DOĞUSUNA
TÜRKİYE, Suriye sınırındaki terör lobisini dağıtmak için düğmeye bastı. Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon başlatıldı. Terör örgütü PYD/YPG/PKK'nın ortadan kaldırılması için harekat yoğunlaştırıldı. Dün ise yeni bir gelişme yaşandı. TSK, Fırat'ın doğusuna yapmayı planladığı operasyon öncesinde PKK/YPG işgalindeki Menbiç'e yönelik büyük bir sevkiyat yaptı.
10 BİN ÖSO HAZIR
Çok sayıdaki zırhlı araç ve personel El Bab-Cerablus-Menbiç hattına doğru yola çıktı. Kilis ve Gaziantep sınır hattı üzerinden Suriye'ye giren askerler, Menbiç'i Cerablus hattı boyunca Kuzey, El Bab hattı boyunca da Batı ve Güneybatı cephelerinden kuşattı. Özgür Suriye Ordusu'nda da hazırlıklar tamamlandı. ÖSO'ya ait yüzlerce zırhlı araçtan oluşan askeri konvoy Cerablus-El Bab- Menbiç hattına yollandı. Gece boyunca süren sevkiyatta doçka ve uçaksavarlardan oluşan konvoylar cephe hattına yerleştirildi. 10 bin ÖSO mensubu, Menbiç'i kuşattı. Türkiye'den gelecek emri beklediklerini söyleyen Hamza Tümeni Komutanı Seyf Ebubekir, "Askeri hazırlığımızı tamamladık, ağır silahlarımızı cephe hattına yerleştirmeye başladık. Menbiç'i işgal altından kurtarmak, oradaki kardeşlerimizi özgürlüğe kavuşturmak için Türkiye'den gelecek emri bekliyoruz" diye konuştu.
TRUMP'IN TÜRKİYE VURGUSU
ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Twitter'da şunları yazdı: "Başkan Erdoğan, bana Suriye'deki DEAŞ kalıntılarını yok edeceği konusunda kuvvetli bir bilgi verdi. Kendisi bunu yapabilecek bir adam. Ayrıca Türkiye (Suriye'nin) kapı komşusu. Bizim askerlerimiz eve dönüyor."
UĞUR YILDIRIM
Türkmenler zaten öz kardeşlerimiz. Elbette onların güvenliği bizim meselemizdir. Sincar'ın (Irak) terörden temizlenmesi için de gerekli işlemler yapılıyor.
GİDİYORLAR
Türkiye'nin operasyonu öncesinde Suriye'deki ABD birlikleri, konvoylar halinde Irak'taki üslerine dönmeye başladı. PKK/YPG'li teröristler de çil yavrusu gibi dağıldı.
GELİYORUZ
Öncüpınar ve Çobanbey kapılarından Suriye'ye geçen Mehmetçik, Tel Rıfat ve Menbiç'teki noktalarda üslendi. Komandolara obüsler, tanklar ve zırhlı araçlar eşlik etti.
7 DÜVELE KARSI SAVAŞIYORUZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Beştepe'de "Engelli Vatandaşların ve Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni"nde konuştu. Başkan Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalar yaptı: DİRİLİŞ HEYECANI...
Türkiye'nin geçtiğimiz 16 yıldaki başarı hikayesi sadece milletimizin kazanım hanesine yazılmakla kalmamıştır. Bu başarılar aynı zamanda bölgemizde ve dünyada yüzlerce milyon insan için de bir umut bir ışık olmuştur. Zalimlerin pençesi altında inleyen mazlumlar, Türkiye'nin dik duruşuna, yükselişine bakarak bir diriliş heyecanına kapılmışlardır. Yoksulluk içinde kıvranan garipler ülkemizin geldiği refah seviyesini kendilerine örnek almışlardır. Özgürlük kavgası veren nice toplumlar, Türkiye'nin yedi düvele karşı yürüttüğü mücadeleden aldıkları feyz ile cesaretlerini katlamışlardır. Medeniyetleri ve kültürleri sürekli örselenen nice halklar milletimizin kendi özünü koruyarak küresel düzeyde kendini gösterebilme kabiliyetini görerek rahatlamışlardır. Türkiye'nin "Dünya 5'ten büyüktür" itirazı kendini çaresiz hisseden ülkelere öz güven aşılamıştır. Siyasetten ticarete, teknolojiden sanata kadar tüm alanlarda attığımız her yeni adımla kendimizle birlikte dostlarımızın da sorumluluğunu taşıdığımıza inanıyoruz. Tabii bu sorumluluğun gereğini yerine getirmenin birinci şartı kim olduğumuzu unutmamak. İkinci şartı da beraberliğimize sıkı sıkıya sarılmaktır.
TRUMP TÜRKİYE'YE GELECEK
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi dün Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası açıklamalar yapan Sözcü İbrahim Kalın, bu hafta Amerikan askeri heyetinin Ankara'ya gelerek ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesiyle ilgili mevkidaşlarıyla bir koordinasyon çalışması yapacaklarını açıkladı. Kalın, "Sayın Erdoğan, son telefon görüşmesinde Trump'ı Türkiye'ye davet ettiler. O da memnuniyetle, 2019 yılı içinde mutlaka bir ziyaret yapacağını ifade etti" dedi.
MENBİÇ KUŞATMASI TSK, FIRAT'IN DOĞUSUNA
TÜRKİYE, Suriye sınırındaki terör lobisini dağıtmak için düğmeye bastı. Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon başlatıldı. Terör örgütü PYD/YPG/PKK'nın ortadan kaldırılması için harekat yoğunlaştırıldı. Dün ise yeni bir gelişme yaşandı. TSK, Fırat'ın doğusuna yapmayı planladığı operasyon öncesinde PKK/YPG işgalindeki Menbiç'e yönelik büyük bir sevkiyat yaptı.
10 BİN ÖSO HAZIR
Çok sayıdaki zırhlı araç ve personel El Bab-Cerablus-Menbiç hattına doğru yola çıktı. Kilis ve Gaziantep sınır hattı üzerinden Suriye'ye giren askerler, Menbiç'i Cerablus hattı boyunca Kuzey, El Bab hattı boyunca da Batı ve Güneybatı cephelerinden kuşattı. Özgür Suriye Ordusu'nda da hazırlıklar tamamlandı. ÖSO'ya ait yüzlerce zırhlı araçtan oluşan askeri konvoy Cerablus-El Bab- Menbiç hattına yollandı. Gece boyunca süren sevkiyatta doçka ve uçaksavarlardan oluşan konvoylar cephe hattına yerleştirildi. 10 bin ÖSO mensubu, Menbiç'i kuşattı. Türkiye'den gelecek emri beklediklerini söyleyen Hamza Tümeni Komutanı Seyf Ebubekir, "Askeri hazırlığımızı tamamladık, ağır silahlarımızı cephe hattına yerleştirmeye başladık. Menbiç'i işgal altından kurtarmak, oradaki kardeşlerimizi özgürlüğe kavuşturmak için Türkiye'den gelecek emri bekliyoruz" diye konuştu.
TRUMP'IN TÜRKİYE VURGUSU
ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Twitter'da şunları yazdı: "Başkan Erdoğan, bana Suriye'deki DEAŞ kalıntılarını yok edeceği konusunda kuvvetli bir bilgi verdi. Kendisi bunu yapabilecek bir adam. Ayrıca Türkiye (Suriye'nin) kapı komşusu. Bizim askerlerimiz eve dönüyor."
UĞUR YILDIRIM
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