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  • Son Güncelleme: 24.12.2018 10:05

Son dakika: Sınırda u!

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sırbistan-Bulgaristan sınırında 500 bin hap ele geçirdi.

Sınırda uyuşturucu operasyonu!
İstanbul narkotik polisi, Sırbistan-Bulgaristan sınırında düzenledi. 500 bin adet ecstasy hapın ele geçirildiği operasyonun Türkiye'nin yurt dışında gerçekleştirdiği ilk operasyonu olduğu belirtildi.

Hollanda'dan ev aksesuarları arasına zulalanan uyuşturucu hapların Bulgaristan-Sırbistan sınırında başka araçlara dağıtılacağı bilgisi üzerine fiziki ve teknik takip başlatıldı. Narkotik Suçlara Mücadele Daire Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde İstanbul'dan yola çıkan narkotik polisi, Sırbistan-Bulgaristan sınırında operasyon için harekete geçti. Sırbistan ve Bulgaristan polisi ile birlikte gerçekleştirilen ortak operasyonda 500 bin adet ecstacy hap ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. Operasyonun Türkiye'nin yurt dışında gerçekleştirdiği ilk uyuşturucu operasyonu olduğu belirtildi.
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