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  • Son Güncelleme: 24.12.2018 07:55

: 'da arızası! Seferler normale döndü

haberine göre sunda Yenikapı-Gayrettepe arasındaki seferler yaşanan sinyalizasyon arızası nedeniyle bir süre aksadı. Daha sonra yapılan çalışma neticesinde seferler normale dönerken, açıklamayı Metro İstanbul twitter hesabı üzerinden yaptı.

İstanbul'da metro arızası

M2 Yenikapı-Hacıosman hattında meydana gelen arızanın giderildiği bildirildi.

Sabah saatlerinde oluşan arıza dolayısıyla Yenikapı- Gayrettepe arasında yapılamayan seferler, arızanın giderilmesiyle normale döndü.

Metro 'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M2 hattında sorun giderilmiş olup seferler Yenikapı- Hacıosman arasında yapılmaktadır. Verdiğimiz geçici rahatsızlık için özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

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