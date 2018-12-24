Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, 11 Aralık'ta trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun saldırısı sonucu şehit düştü. Yapılan incelemede, Sarıcaoğlu'nun FETÖ fişleme listesinde olduğu belirlendi. Zanlının örgüt içinde temaslarının olup olmadığı, yakınlarının bağlantıları ve telefon irtibatları incelemeye alındı. Yine yapılan araştırmalarda, şehit Altuğ Verdi'nin FETÖ'cüler tarafından sosyal medyada hedef gösterildiği de tespit edildi.
ERKAM ÇOBAN
ERKAM ÇOBAN
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