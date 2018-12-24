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'yi şehit eden İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nda şüphesi

O poliste FETÖ şüphesi
Rize İl Emniyet Müdürü , 11 Aralık'ta trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun saldırısı sonucu şehit düştü. Yapılan incelemede, Sarıcaoğlu'nun fişleme listesinde olduğu belirlendi. Zanlının örgüt içinde temaslarının olup olmadığı, yakınlarının bağlantıları ve telefon irtibatları incelemeye alındı. Yine yapılan araştırmalarda, şehit Altuğ Verdi'nin FETÖ'cüler tarafından sosyal medyada hedef gösterildiği de tespit edildi.

ERKAM ÇOBAN
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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