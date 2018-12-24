AK Parti’den 4 mesaj

AK Parti, 31 Mart'taki yerel seçim çalışmalarına hız verdi. Tüm teşkilatlar harekete geçti. 19 Şubat'ta açıklanacak seçim kampanyasında memleket, millet, hizmet ve birlik mesajlarını içeren sloganlar ve şarkılar olacağı belirtildi. AK Parti'nin bu seçimde dijital ortam ve sosyal medyayı da daha aktif kullanacağı kaydedildi. Ayrıca her seçim bölgesinde o ilin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak projelerle seçmenin karşısına çıkılacağı ifade edildi.
EDA IŞIK
EDA IŞIK
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