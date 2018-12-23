Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 23.12.2018 14:23
  • Son Güncelleme: 23.12.2018 15:11

Uşak'ta biri engelli 3 kardeş evlerinde ölü olarak bulundu

Uşak'tan gelen acı haber yürekleri dağladı. Bir bedensel engelli olmak üzere 3 engelli kardeş evlerinde ölü bulundu. Kardeşlerin ölüm nedeni henüz belli olmazken, kardeşlerin yedikleri yemekten zehirlenmiş olabilecekleri şüpheleniliyor. Asıl ölüm nedenleri yapılan otopsinin ardından kesinleşecek.

Uşak'tan gelen acı haber yürekleri dağladı. Uşak'ta biri bedensel engelli 3 kardeş evde ölü bulundu.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriUşak'ta biri engelli 3 kardeş evlerinde ölü olarak bulundu
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar