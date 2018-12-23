Uşak'ta biri engelli 3 kardeş evlerinde ölü olarak bulundu
Uşak'tan gelen acı haber yürekleri dağladı. Bir bedensel engelli olmak üzere 3 engelli kardeş evlerinde ölü bulundu. Kardeşlerin ölüm nedeni henüz belli olmazken, kardeşlerin yedikleri yemekten zehirlenmiş olabilecekleri şüpheleniliyor. Asıl ölüm nedenleri yapılan otopsinin ardından kesinleşecek.
Uşak'tan gelen acı haber yürekleri dağladı. Uşak'ta biri bedensel engelli 3 kardeş evde ölü bulundu.
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