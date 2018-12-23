Uşak'ta biri engelli 3 kardeş evlerinde ölü olarak bulundu Uşak'tan gelen acı haber yürekleri dağladı. Bir bedensel engelli olmak üzere 3 engelli kardeş evlerinde ölü bulundu. Kardeşlerin ölüm nedeni henüz belli olmazken, kardeşlerin yedikleri yemekten zehirlenmiş olabilecekleri şüpheleniliyor. Asıl ölüm nedenleri yapılan otopsinin ardından kesinleşecek.

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