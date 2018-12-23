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/'li teröristler mevzileri boşalttı

Mehmetçiğin ayak sesini duyan /'li teröristler, mevzileri şimdiden boşalttı.

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ABD'nin Suriye'den çekilme kararı, /'yi şoka uğrattı. Fırat'ın doğusundaki hainler arasında büyük panik başladı.
Menbiç'te ise teröristler bildiri dağıttı. "'yi kim durduracak. Osmanlı geri geliyor" diye halkı kışkırtmaya çalıştı.



Türkiye'nin temizlik kararı, henüz operasyon başlamadan terör örgütünü bozguna uğrattı. Hainler, arkasına bakmadan kaçtı.
Teröristler, Fırat'ın kıyısındaki tepelerde kazdıkları mevziler ve gözetleme kulelerini terk etti.


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