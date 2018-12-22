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  • Son Güncelleme: 22.12.2018 13:47

ABD'nin çekilme kararının ardından sınırda dikkat çeken gelişme!

Son dakika haberi... ABD askerinin çekilme kararının ardından PKK/YPG'liler de Türkiye sınırına yakın bölgelerdeki hendek ve tünellerden çekildi.

Sınırda dikkat çeken gelişme!

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) askerlerini Suriye'den çekmesinin ardından Fırat'ın doğusunda bulunan PKK-YPG'liler de Türkiye sınırına yakın mevzilerdeki saklandıkları hendek ve tünellerden çekildi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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