ABD'nin çekilme kararının ardından sınırda dikkat çeken gelişme!

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) askerlerini Suriye'den çekmesinin ardından Fırat'ın doğusunda bulunan PKK-YPG'liler de Türkiye sınırına yakın mevzilerdeki saklandıkları hendek ve tünellerden çekildi.
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Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) askerlerini Suriye'den çekmesinin ardından Fırat'ın doğusunda bulunan PKK-YPG'liler de Türkiye sınırına yakın mevzilerdeki saklandıkları hendek ve tünellerden çekildi.
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