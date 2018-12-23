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  • 23.12.2018 11:11
  • Son Güncelleme: 23.12.2018 12:11

'li 'dan itirafı: Kılıçdaroğlu beni bırakıp tüydü

'den ihraç edilen eski Genel Başkan Yardımcısı , darbe girişiminin yapıldığı gecesine ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu. Yılmaz o gece havalimanında darbecilerle konuşarak Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine giden CHP lideri 'nun kendisini bırakarak kaçtığını söyledi.

'den ihraç edilen CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı , darbe girişimi gecesi CHP Genel Başkanı ile yaşadıklarını ilk defa anlattı. Öztürk Yılmaz, 15 Temmuz gecesi Kemal Kılıçdaroğlu ile Atatürk Havalimanı'nda bulunduğunu ima ederek, "Bu havaalanının (Atatürk Havalimanı) benim hayatımda çok önemli bir yeri var. O gece birileri (Kemal Kılıçdaroğlu) tüydü burada beni bırakıp tüydüler. Ben ise ilk defa televizyondan 15 Temmuz'u kınayan kişiyim ama başkaları tüydü, kaçtı" dedi.



KERİMOĞLU'NUN EVİNE GİTMİŞTİ!
"Darbeyi kim yaparsa yapsın tankın önüne önce ben çıkarım" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 15 Temmuz gecesi 'cü hainlerin tanklarıyla karşılaşmadan Atatürk Havalimanı'ndan ayrıldığı ve Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evine gittiği tespit edilmişti. Geceyi Bülent Kerimoğlu'nun evinde geçiren Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat'la birlikte ayağında terlik, gelişmeleri televizyondan rahatça izlediğine yönelik fotoğraflar ortaya çıkmıştı.

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