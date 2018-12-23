Bakan Albayrak'tan DEİK mesajı! Twitter'dan duyurdu...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.
Akbayrak: "İhracatımızı artırmada önemli sorumluluk üstlenen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) Olağan Mali Genel Kurulu hayırlı olsun. Türkiye'nin ihracat hedefleri için DEİK'in yeni dönemde daha proaktif bir strateji izleyeceğine inanıyoruz." dedi.
İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı:
Akbayrak: "İhracatımızı artırmada önemli sorumluluk üstlenen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) Olağan Mali Genel Kurulu hayırlı olsun. Türkiye'nin ihracat hedefleri için DEİK'in yeni dönemde daha proaktif bir strateji izleyeceğine inanıyoruz." dedi.
İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı:
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