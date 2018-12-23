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  • 23.12.2018 18:52

'tan DEİK mesajı! Twitter'dan duyurdu...

Hazine ve Maliye Bakanı : İhracatımızı artırmada önemli sorumluluk üstlenen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) hayırlı olsun. ’nin ihracat hedefleri için DEİK’in de daha proaktif bir strateji izleyeceğine inanıyoruz.

Bakan Albayrak'tan DEİK mesajı! Twitter'dan duyurdu...
Hazine ve Maliye Bakanı , Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Akbayrak: "İhracatımızı artırmada önemli sorumluluk üstlenen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) Olağan Mali Genel Kurulu hayırlı olsun. Türkiye'nin ihracat hedefleri için DEİK'in yeni dönemde daha proaktif bir strateji izleyeceğine inanıyoruz." dedi.

İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı:

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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