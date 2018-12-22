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  • 22.12.2018 12:29
  • Son Güncelleme: 22.12.2018 12:29

Yalova'da dehşete düşüren görüntü! Birdenbire kırmızı bir su belirdi

Yalova'da yer altından çıktığı iddia edilen kırmızı su vatandaşları korkuttu. Olayın ihbar edilmesinin ardından belediye ekipleri sudan numune alarak laboratuvara gönderdi. Suda yüzen ördekler ise kırmızıya boyandı.

Yalova'da dehşete düşüren görüntü!

Gazioasmanpaşa Mahallesi İlkbahar Sokak üzerinde yer alan boş bir arazide yerin altından çıktığı iddia edilen kırmızı bir su etrafa yayıldı. Suyu gören mahalle sakinleri ise paniğe kapıldı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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