Toplu taşıma kullananlar dikkat! Mahkeme yolcuyu haksız buldu

Belediye otobüsünde ani fren sonucu bileği kırılan İzmirli kadın, şoför hakkında açtığı davada, toplu taşıma aracında güvenlik aparatlarından tutarak kendi can güvenliğini sağlamadığı gerekçesiyle haksız bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesinde şehir içi otobüs şoförü olarak çalışan Erdal Cumhur Gayretli, Karşıyaka ilçesi hattında çalışırken 25 Kasım 2016'da seyir halindeyken bir aracın hatalı sollaması nedeniyle ani fren yapmak zorunda kaldı.

Bu esnada otobüste ayakta bulunan kadın yolcu N.P, düşerek bileğini kırdı.

Bir süre tedavi gören kadın, otobüs şoförü Gayretli hakkında "taksirle kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan dava açtı.

Karşıyaka 7. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, sanık otobüs şoförü beraat etti.

Kararın gerekçesinde ise şu ifadelere yer verildi:

"Davacı, son durağa yaklaşacağı için koltuktan ayağa kalktığı sırada aracın fren yapması üzerine düştüğünü söylemektedir. Yer olduğu halde yolcular için ayrılan koltuğa oturmayan, araç duruncaya kadar yerinden kalkmaması gereken ya da ayakta dursa bile güvenliği için sağlanmış ekipmandan yararlanarak yolculuk sırasında olabilecek muhtemel fren, sarsıntı gibi hallere karşı kişisel koruma önlemlerini yerine getirmeyen katılanın, asli ve tam kusurlu olduğu görülmektedir. Sanığın, trafiğin durumuna göre kazayı önlemek amacıyla fren yapması her zaman muhtemeldir. Tanık beyanına göre de sanığın bir çarpmayı engellemek amacıyla fren yaptığının anlaşılması karşısında kusursuz olduğu kanaatine varıldığından beraatine karar verilmiştir."

"ASLİ VE TAM KUSURLU"

Otobüs şoförünün avukatı Seyit Ahmet Akyüz, AA muhabirine, yargılama sırasında alınan adli tıp raporlarında, olayın oluş şeklinin detaylı şekilde irdelendiğini söyledi.

Kazanın meydana gelmesinde asıl etkenin hatalı sollama yapan üçüncü araç olduğunu ve otobüs şoförünün burada kişilerin güvenliğini sağlamak adına fren yaptığını vurgulayan Akyüz, şunları kaydetti:

"Raporlarda şoförün bir kusurunun olmadığı belirtilmiştir. Toplu taşıma araçlarında yolculuk yapan kişiler kendi güvenliklerini azami ölçüde sağlamak zorundadır. Burada vurgulanan şey araç içerisinde ayakta yolculuk yapan kişiler kendi güvenliklerini azami ölçüde bu askı aparatları ve kolluklardan tutarak sağlamak zorundadırlar. Dinlenen tanıklarda da kişinin tutunmadığı, hiçbir şekilde koruyucu tertibata başvurmadan arka sıralardan ön sıralara ilerlediği sırada düşmesinden kaynaklanan yaralanmada asli ve tam kusurlu olduğu belirtilmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken otobüs içerisinde yolculuk sırasında düşüldüğü zaman asli ve tam kusurlu olunmaz. Her kazanın kendine has özellikleri vardır. Otobüsün ani fren yapmasının sebebinin kaynağının araştırılması gereklidir."

Sürücü Gayretli ise o gün başka bir aracın hatalı sollaması sonucu frene basmak zorunda kaldığını, bu esnada da yolcunun düştüğünü gördüğünü belirtti.

Otobüste tutunacak aparatların olduğuna dikkati çeken Gayretli, "O gün otobüsümüz boştu ve kendisine her türlü yardımı yaptık. Şikayetçi olacağını söyledi. Mahkemeye çıktık. Tamamen kendi güvenliğini almamasından kaynaklı otobüs içerisinde yaşanmış bir olay. Benlik bir durum yoktur. Kurallar çerçevesinde aracımı kullandım." diye konuştu.