Metrobüste unutulmaz evlilik teklifi

TAKVİM gazetesi Haber Müdürü dün yine metrobüse bindi. Vatandaşı dinledi. Metrobüs yolcuları yaşadıkları ilginç anıları dile getirdi:
EVLİLİK TEKLİFİ YAPTIM
EVİMİZ Beylikdüzü'nde, iş yerim ise İncirli'de. Metrobüs kalabalık ama bence İstanbul için en rahat toplu taşıma aracı. 2 yıl önce görücü usulü bir bayanla tanıştım. Ona unutamayacağı bir evlilik teklifi yaptım. Bir Pazar arkadaşlarımı ve ailemi ikna ettim. Kız arkadaşımla birlikte cümbür cemaat metrobüse bindik. Benim dışımda herkes buna pek anlam verememişti. Aracın ortası 25 kişilik ailemle doluydu. Birden sesimi yükselterek, "Değerli kardeşlerim, akrabalarım ve arkadaşlarım. Değerli metrobüs yolcuları sizden 5 dakika istiyorum" dedi. Bütün cesaretimi topladım ve derin bir nefes alarak tıpkı filmlerdeki gibi biraz geri çekildim. Sağ elimle kız arkadaşımın elini tutarak, "Benimle evlenir misin Hatice?" dedim. Tabii ki cevap "Evet"ti. Müthiş bir alkış koptu. Şimdi evliyiz. Bebek bekliyoruz.
MERAKLI AMCAYA KİTAP VERDİM
BEN bir bankada veznedarım. İş yerim Şişli'de. Bu nedenle her gün Haramidere'den Mecidiyeköy'e kadar metrobüs ile gidip geliyorum. Elimde daima bir kitap oluyor ve bunu okuyarak yolculuk yapıyorum. Geçen aylarda yine oturmuş elimdeki kitabı okuyordum. Bir ara yanımda bulunan bir amcanın kitabımı okumaya çalıştığını farkettim. Bir ara amcaya bakarak gülümsedim.. Amca da, bana bakarak gülümsedi. Aradan bir 15 dakika geçmişti, Yanımda oturan aynı amcanın, tekrar elimdeki kitabı okumaya çalıştığını hissettim. Kitabın bitmesine birkaç sayfa kalmıştı. Hızlı hızlı okudum ve "Amca bu kitap sana hediyem olsun. Sende okuyup başka birisine hediye edersin" dedim. Amca kitabı alarak bana teşekkür etti.
EN GÜVENLİ ARAÇ METROBÜS
BEN tam 7 yıldan beri İstanbul'da yaşayan bir Özbek vatandaşıyım. Her gün işim gereği metrobüsü kullanıyorum. Benim gibi İstanbul'da yaşayanların, hatta turistler için metrobüs, diğer ulaşım araçlarına göre, çok daha güvenli.. Bakın neden? Bundan bir yıl önce, yankesiciler metrobüste, bir bayanın çantasından cüzdanını çekmiş...Bayan ve diğer yolcular hissetmemiş.. Yankesiciler Mecidiyeköy durağında inecekti ki, tam 3 polis, 2 yankesiciyi birden yakaladı. İşte bu yüzden ben metrobüste kendimi, daha güvenli hissediyorum.
Vatandaşların yolculuk sırasında TAKVİM okudukları görüldü.
UYUYAKALDIM
HER gün Söğütlüçeşme'den binerek Topkapı'ya gidiyorum. Bir gün iş yorgunluğuma uykusuzluk eklenmişti. Gelen metrobüse bindim ve hemen cam kenarında oturdum. Başımı cama yaslar yaslamaz uyumuşum. Aradan ne kadar zaman geçti bilemiyorum. Beni bir yolcunun dokunarak, "Dayı kalk son durağa geldik" demesi ile yerimden fırladım. Çünkü kendimi Avcılar'da bulmuştum. Bir daha metrobüste uyumak mı tövbe...
METROBÜSTE 3
YARIN: Metrobüs kankaları grubu oluşturduk.
EVLİLİK TEKLİFİ YAPTIM
EVİMİZ Beylikdüzü'nde, iş yerim ise İncirli'de. Metrobüs kalabalık ama bence İstanbul için en rahat toplu taşıma aracı. 2 yıl önce görücü usulü bir bayanla tanıştım. Ona unutamayacağı bir evlilik teklifi yaptım. Bir Pazar arkadaşlarımı ve ailemi ikna ettim. Kız arkadaşımla birlikte cümbür cemaat metrobüse bindik. Benim dışımda herkes buna pek anlam verememişti. Aracın ortası 25 kişilik ailemle doluydu. Birden sesimi yükselterek, "Değerli kardeşlerim, akrabalarım ve arkadaşlarım. Değerli metrobüs yolcuları sizden 5 dakika istiyorum" dedi. Bütün cesaretimi topladım ve derin bir nefes alarak tıpkı filmlerdeki gibi biraz geri çekildim. Sağ elimle kız arkadaşımın elini tutarak, "Benimle evlenir misin Hatice?" dedim. Tabii ki cevap "Evet"ti. Müthiş bir alkış koptu. Şimdi evliyiz. Bebek bekliyoruz.
MERAKLI AMCAYA KİTAP VERDİM
BEN bir bankada veznedarım. İş yerim Şişli'de. Bu nedenle her gün Haramidere'den Mecidiyeköy'e kadar metrobüs ile gidip geliyorum. Elimde daima bir kitap oluyor ve bunu okuyarak yolculuk yapıyorum. Geçen aylarda yine oturmuş elimdeki kitabı okuyordum. Bir ara yanımda bulunan bir amcanın kitabımı okumaya çalıştığını farkettim. Bir ara amcaya bakarak gülümsedim.. Amca da, bana bakarak gülümsedi. Aradan bir 15 dakika geçmişti, Yanımda oturan aynı amcanın, tekrar elimdeki kitabı okumaya çalıştığını hissettim. Kitabın bitmesine birkaç sayfa kalmıştı. Hızlı hızlı okudum ve "Amca bu kitap sana hediyem olsun. Sende okuyup başka birisine hediye edersin" dedim. Amca kitabı alarak bana teşekkür etti.
EN GÜVENLİ ARAÇ METROBÜS
BEN tam 7 yıldan beri İstanbul'da yaşayan bir Özbek vatandaşıyım. Her gün işim gereği metrobüsü kullanıyorum. Benim gibi İstanbul'da yaşayanların, hatta turistler için metrobüs, diğer ulaşım araçlarına göre, çok daha güvenli.. Bakın neden? Bundan bir yıl önce, yankesiciler metrobüste, bir bayanın çantasından cüzdanını çekmiş...Bayan ve diğer yolcular hissetmemiş.. Yankesiciler Mecidiyeköy durağında inecekti ki, tam 3 polis, 2 yankesiciyi birden yakaladı. İşte bu yüzden ben metrobüste kendimi, daha güvenli hissediyorum.
Vatandaşların yolculuk sırasında TAKVİM okudukları görüldü.
UYUYAKALDIM
HER gün Söğütlüçeşme'den binerek Topkapı'ya gidiyorum. Bir gün iş yorgunluğuma uykusuzluk eklenmişti. Gelen metrobüse bindim ve hemen cam kenarında oturdum. Başımı cama yaslar yaslamaz uyumuşum. Aradan ne kadar zaman geçti bilemiyorum. Beni bir yolcunun dokunarak, "Dayı kalk son durağa geldik" demesi ile yerimden fırladım. Çünkü kendimi Avcılar'da bulmuştum. Bir daha metrobüste uyumak mı tövbe...
METROBÜSTE 3
YARIN: Metrobüs kankaları grubu oluşturduk.
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