ANA muhalefet partisi CHP, yerel seçimler için İyi Parti ile ittifak yaptı. Ancak 2 parti, görülmemiş bir anlaşmaya imza attı. CHP ve İyi Parti'nin Çanakkale il başkanları, kendi aralarında seçim kanununa aykırı olarak protokol imzaladı. A4 kağıda el yazısıyla hazırlanan protokol metnine TAKVİM ulaştı. CHP Çanakkale İl Başkanı İsmet Güneşhan ve İyi Parti İl Başkanı Selahattin Yıldızlar'ın imzasını taşıyan protokole göre yerel seçimde Biga, Bayramiç ilçeleri ve Karabiga, Çardak, Umurbey beldeleri CHP'ye, Lapseki, Yenice ilçeleri ile Gümüşçay beldesi İyi Parti'ye bırakıldı. A4'e el yazısıyla yapılan anlaşma gereği 2 partinin Biga ve Lapseki'de birbirlerine belediye başkan yardımcısı kontenjanı ayıracağı ortaya çıktı. Belediye meclis üyelikleri de paylaşılacaktı.
ZAFER ŞAHİN
ZAFER ŞAHİN
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