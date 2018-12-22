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Başkan Erdoğan'dan mesajı: Destan yazıyoruz

Başkan Erdoğan’dan önemli mesajlar: da destan yazmaktadır. Önümüzdeki aylarda sahasında, hem , unsurlarını hem de kalıntılarını ortadan kaldıracak bir harekat tarzı izleyeceğiz.

Destan yazıyoruz
Başkan dün 'da 'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni'ne katıldı. Erdoğan, 'deki gelişmelerle ilgili önemli açıklamalar yaptı: Şu an Türkiye da destan yazmaktadır. Bunu dünyanın devleriyle birlikte yazmaktadır. Suriye'nin topraklarında gözümüz yok ama güvenlikten taviz veremeyiz. Bölgenin güvenliği bizim için esastır.



BİR MÜDDET BEKLEYECEĞİZ
bize şunu söyledi; Buradan siz 'ı temizler misiniz? Biz temizledik, bundan sonra da temizleriz. Sayın Trump ile Suriye meselesinde pek çok noktada aynı düşündüğümüzü, aynı kanaatleri paylaştığımızı son telefon görüşmemde de gördüm. Ancak bu görüş ve anlayış birliğinin sahaya yansıması oldukça geç ve güç oldu ama oldu. Aslında geçtiğimiz hafta Fırat'ın doğusuna operasyon kararı almıştık. Ama son gelişmeler bizi bir müddet daha beklemeye yöneltti. Tabii bu ucu açık bir bekleme süreci değildir. Önümüzdeki aylarda hem , unsurlarını hem de DEAŞ kalıntılarını ortadan kaldıracağız.



ASALAK GİBİ YAPIŞAN ELiTLER
nnBAŞKAN Erdoğan, " Ödülleri" töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Kaymağını yedikleri bu ülkeye adeta asalak gibi yapışan elitler, Türkiye'nin kültür hayatının çoraklaşmasının da başlıca müsebbipleridir" dedi. Başkan şöyle devam etti: Üstat Necip Fazıl son nefesini verinceye kadar statüko ve kalemşorlarının hedefi olmuştur, tam 8 kez hapse girmiştir. Gelecek nesillere üstadın hayalini kurduğu güçlü bir Türkiye'yi bu eserlerle bırakacağına inanıyorum.

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