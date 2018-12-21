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  • Son Güncelleme: 21.12.2018 17:51

Son dakika... Teröristlerin saklandığı mağaraya bomba yağdı

’de teröristlerin bulunduğu mağara, Türk Hava Kuvvetlerinin 2 savaş uçağı tarafından bombalandı.

kırsalında 6 teröristin yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda iki farklı bölmeden oluştuğu tahmin edilen mağarada sıkıştırılmasının 9'uncu gününde de teslim olmaması üzerine savaş uçakları devreye girdi. F-16 savaş uçakları mağarayı vurdu.

ARALARINDA SÖZDE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER DE VAR

Mağarada, ile MLKP'nin sözde üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu terörist grubun saklandığı tespit edilmiş, teröristleri etkisiz hale getirmek operasyon başlatılmıştı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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