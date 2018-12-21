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  • 21.12.2018 17:13

'da ilginç olay! Evden kamyonlar dolusu çöp çıktı

Adapazarı'nda, ihbar üzerine çöp eve giden ekiplerin yıkım yapacağını zannedip, "Bu evden ancak ölüm çıkar" diyerek direnen Hikmet Ş.'nin evinden kamyonlar dolusu çöp çıktı.

Adapazarı şehir merkezindeki Reji Sokak'taki kötü kokulardan rahatsız olan vatandaşlar, belediyeye şikayette bulundu. Adapazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kokunun burada oluşan çöp evden geldiğini tespit etti.

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