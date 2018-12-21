Adapazarı şehir merkezindeki Reji Sokak'taki kötü kokulardan rahatsız olan vatandaşlar, belediyeye şikayette bulundu. Adapazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kokunun burada oluşan çöp evden geldiğini tespit etti.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
Adapazarı şehir merkezindeki Reji Sokak'taki kötü kokulardan rahatsız olan vatandaşlar, belediyeye şikayette bulundu. Adapazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kokunun burada oluşan çöp evden geldiğini tespit etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.