Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 Aralık 2018 Cuma günü hava durumu tahminlerini yayınladı. Haftanın son iş gününde hafta sonu için tatil planı yapan vatandaşlar Meteoroloji'den gelecek habere gözünü çevirdi. İşte 21 Aralık 2018 Cuma Türkiye geneli hava durumu tahminleri...

Tüm yurdu etkisi altına alan soguk havalar ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarısı geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olmak üzere, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmurlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin hafif kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesiyle birlikte Trakya, İç Ege ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının; Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, zamanla Marmara ile Batı Karadeniz kıyılarında güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.