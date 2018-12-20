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  • Son Güncelleme: 21.12.2018 07:26

'da milyonluk naylon fatura u

Yenimahalle'de bulunan bir şirkete yönelik düzenlenen da farklı firmalar adına naylon fatura keserek devleti zarara uğrattıkları iddiasıyla bir kişi yakalandı. Operasyonda toplam değeri 42 milyon 300 bin lirayı bulunan naylon fatura ele geçirildi.

Ankara'da milyonluk operasyon

'da farklı firmalar adına kestikleri naylon faturaları komisyon karşılığı satarak devleti zarara uğrattıkları iddia edilen şüphelilere yönelik da bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suç ve Suç Gelirleriyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle'deki İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir şirket yetkililerinin naylon fatura düzenlediği ihbarı üzerine harekete geçti.

Ankara Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla soruşturma başlatan ekipler, söz konusu şirkete düzenledikleri operasyonda 42 milyon 300 bin lira değerinde naylon faturaya el koydu.

Ayrıca şirkette yapılan aramalarda farklı firmalar adına düzenlenmiş alış-satış belgeleri ile irsaliyeli fatura koçanları ve üç ayrı firma adına düzenlenmiş kaşeler bulundu.

Operasyonda şirket yetkililerinden M.U'yu gözaltına alan ekipler, M.K.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.

YÜZDE 10 KOMİSYON KARŞILIĞINDA FATURA KESMİŞLER
Mali Şube ekipleri yaptıkları incelemede, firma yetkililerinin herhangi bir hizmet ve mal alım satımı olmadan yüzde 10 komisyon karşılığında isteyenlere yüklü miktarda fatura sattıklarını ve devleti mali yönden hiçbir ticaret olmadan zarara uğrattıklarını belirledi.

Ekiplerin benzer şekilde vergi kaçırmak ve KDV matrahını azaltmak için naylon fatura düzenleyen ve kullanan şirketleri tespit etmek için çalışmalarını yoğunlaştırdığı öğrenildi.

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