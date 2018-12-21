BMGK'dan Yemen kararı: Kabul edildi!

BMGK, Yemen'de liman kenti Hudeyde'de ateşkesi destekleyen ve bölgeye uluslararası ateşkes denetleyicileri gönderilmesini öngören kararı kabul etti.
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BMGK, Yemen'de liman kenti Hudeyde'de ateşkesi destekleyen ve bölgeye uluslararası ateşkes denetleyicileri gönderilmesini öngören kararı kabul etti.
Ayrıntılar geliyor...
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