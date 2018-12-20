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  • 20.12.2018 20:30

Eski büyükelçi Balık'a yeniden tutuklama kararı

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra şartıyla tahliye edilen eski büyükelçi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tutuklama kararı çıktı.

Eski büyükelçi Balık hakkında flaş karar!

29. , 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dış politika başdanışmanlığını yapan eski büyükelçi Balık'ı, "Fetullahçı Terör Örgütü'ne () üye olduğu" gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırmış, 29 aydır cezaevinde bulunan sanık, konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı kaydıyla hüküm kesinleşinceye kadar tahliye edilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Balık'ın şartıyla tahliye edilmesine ilişkin mahkeme kararına itirazda bulunmuştu.

Başsavcılığın itirazını değerlendiren Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Balık'ın tutuklanmasına karar erdi.

Mahkeme kararı, sanık Balık cezaevinden tahliye edilmeden uygulamaya konuldu.

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