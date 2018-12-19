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  • Son Güncelleme: 19.12.2018 21:41

Son dakika: 'nin 3 ilçesinde okullar edildi

'nde olumsuz hava şartları nedeniyle Lüleburgaz, Babaeski ve Demirköy ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Valilik açıkladı! Eğtime bir gün ara verildi...

Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 20 Aralık Perşembe günü eğitime bir günlüğüne ara verildiği duyuruldu.

Açıklamada, kamu çalışanı engelli ve hamile personelin de aynı gün izinli sayılacağı kaydedildi.

Bu arada kar yağışı Demirköy, Babaeski ve Kofçaz ilçelerinde etkisini sürdürüyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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